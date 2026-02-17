EN
ЦБ захотел взять под контроль финансовых блогеров

16:54

Банк России предложил создать специальный реестр финансовых блогеров. Регулятор хочет ввести требования к их образованию и опыту работы и установить ответственность за качество публикуемой информации.

Об этом говорится в докладе для общественных обсуждений «О подходах к регулированию деятельности финансовых инфлюенсеров». Замечания и предложения к документу ЦБ принимает до 30 апреля 2026 года, сообщает РБК.

В Центробанке заявили, что на российском рынке появилось много блогеров, которые рассказывают об инвестициях и управлении деньгами. Для многих россиян они становятся первыми источниками информации на эту тему. При этом, по оценке регулятора, такие авторы не всегда обладают достаточной экспертизой и могут выдавать рекламу за личное мнение.

В ЦБ считают, что инфлюенсеры нередко упрощают информацию о сложных финансовых инструментах и не раскрывают все риски. Это может создавать у людей завышенные ожидания и приводить к потере сбережений. Кроме того, регулятор сообщал о случаях манипулирования ценами акций через телеграм-каналы, когда аудиторию призывали покупать или продавать ценные бумаги.

ЦБ предлагает закрепить в законодательстве само понятие «финансовый инфлюенсер» и обязать таких авторов включаться в специальный реестр. Надзор за их деятельностью планируется возложить на Банк России.

Среди критериев для включения в реестр названы профильное экономическое образование, наличие сертификата финансового аналитика (или его зарубежного аналога), опыт работы в финансовой сфере и с финансовыми инструментами более года, членство в саморегулируемой организации, отсутствие нарушений, связанных с манипулированием рынком, и судимости.

Также регулятор предлагает маркировать материалы инфлюенсеров, чтобы было понятно, размещена ли информация по заказу финансовой организации. По задумке ЦБ, банки и другие поднадзорные компании смогут привлекать к рекламе своих продуктов только тех блогеров, которые состоят в реестре. В случае нарушений ответственность будут нести обе стороны.

Сейчас финансовые блогеры не обязаны компенсировать убытки подписчиков и не несут ответственности за последствия своих рекомендаций. В докладе отмечается, что в международной практике к таким инфлюенсерам применяются штрафы, блокировки ресурсов и даже уголовные меры. В России на первом этапе за систематические нарушения предлагается исключать блогеров из реестра.

