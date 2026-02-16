EN
Россияне рассказали об изменившихся сроках выдачи итальянских виз

2 минуты чтения 21:12

Консульство Италии в Москве значительно ускорило срок выдачи виз россиянам, сообщили телеграм-каналы «Улететь» и «Визы из дома» со ссылкой на читателей.

В этом году граждане России получали визы в два раза чаще: если раньше срок рассмотрения заявок составлял порядка двух месяцев, то сейчас сократился до одного или даже нескольких недель, рассказали подписчики каналов.

Визовый центр Италии рекомендует подавать заявления минимум за три месяца до предполагаемой поездки. На сайте говорится, что из-за большого количества заявок срок обработки запросов на выдачу виз превышает 40 дней с даты подачи документов.

Самый порочный человек в мире
Самый порочный человек в мире
Он приносил в жертву голубей и устраивал оргии. Его выгнали из Италии и Франции, а после смерти он вдохновлял музыкантов
Общество12 минут чтения

В январе, как отмечал телеграм-канал «Улететь», процесс рассмотрения заявлений на туристические и гостевые визы в Италию в Москве составлял около 60 дней. У россиян, которым в момент подачи до поездки оставалось менее 40 дней, могли не принять заявку.

Тогда телеграм-канал прогнозировал, что в феврале время обработки заявок увеличится еще сильнее, так как с 12 по 18 февраля визовый центр Италии в Москве по техническим причинам не принимает документы на визы. Визовые центры, относящиеся к консульству Санкт-Петербурга, таких ограничений не вводили.

В ноябре Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС прекратить выдачу россиянам многократных шенгенских виз. Такое решение она объяснила «возросшими рисками безопасности» из-за войны в Украине. Позже было опубликовано пояснение, что в отдельных случаях мультивизы все же будут выдаваться. Например, если речь идет о близких родственниках граждан ЕС, а также родственниках россиян, проживащих в странах шенгенской зоны.

