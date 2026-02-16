EN
Apple представит бюджетные версии продуктов

2 минуты чтения 19:55 | Обновлено: 20:01

Корпорация Apple пригласила представителей СМИ на мероприятие, которое пройдет в Нью-Йорке, Лондоне и Шанхае 4 марта в 17:00 по московскому времени. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

В приглашении указано, что это «особое мероприятие Apple Experience», однако никаких подробностей не приводится. На сайте и в соцсетях корпорации также не говорится о дате презентации новой техники.

Журналисты отметили, что Apple специально использует слово «опыт», а не «событие», так как вероятная презентация новой техники будет менее масштабная, чем мероприятия, транслируемые в прямом эфире из Apple Park.

Вероятно, 4 марта корпорация презентует несколько новых продуктов, в том числе iPhone 17e, MacBook Pro с чипами M5 Pro и M5 Max восьмого поколения, iPad Air, iPad 12-го поколения и другие. Также могут анонсировать обновленный Studio Display и бюджетную версию MacBook с чипом A18, а также новый Apple TV и HomePod mini.

Месть шахидок
Месть шахидок
В московском метро из-за двух взрывов погиб 41 человек. Теракт провели учительница и девушка-подросток. Зачем они это сделали
Общество21 минута чтения

В начале февраля издание Macwelt писало, что новый бюджетный iPhone 17e поступит в продажу 19 февраля, ровно через год после выхода iPhone 16e. Журналисты утверждали, что Apple не будет проводить отдельную презентацию для устройства, а ограничится пресс-релизом на своем сайте, так как смартфоны с литерой «е» в названии не являются флагманскими продуктами корпорации. При этом новая модель, по данным Macwelt, будет оснащена технологией беспроводной зарядки MagSafe, одной камерой и «бровью».

Японское издание Mac Otakara сообщало, что у iPhone 17e будет новая модель процессора A19. Связь в смартфоне будет работать за счет второго поколения фирменного модема Apple C1X, который поддерживает сети 5G и LTE.

Помимо этого, для работы Wi-Fi, Bluetooth и Thread смартфон, по словам источников издания, получит чип N1, который уже используется в iPhone Air. Этот чип поддерживает Wi‑Fi 7 и Bluetooth 6, улучшая работу функций Personal Hotspot и AirDrop.

