СМИ раскрыли дату выхода нового iPhone

Новый iPhone 17e поступит в продажу 19 февраля, ровно через год после выхода iPhone 16e, сообщило издание Macwelt.

По информации журналистов, корпорация Apple не будет проводить отдельную презентацию для устройства, а ограничится пресс-релизом на своем сайте, как и с iPhone 16e. Это связано с тем, что смартфоны с литерой «е» в названии не являются флагманскими.

У новой модели не будет главной проблемы, на которую жаловались владельцы iPhone 16e, рассказали источники Macwelt. По их данным, новый смартфон будет оснащен технологией беспроводной зарядки MagSafe, поддерживающей мощность до 25 ватт. Предыдущую модель из этой линейки имела лишь стандарт Q1 с мощностью до 7,5 ватт.

У нового iPhone 16e, скорее всего, будет одна камера, как и у прошлой модели. Также на месте останется «бровь» — Apple решила не оснащать этот смартфон Dynamic Island, рассказали собеседники журналистов.

Японское издание Mac Otakara сообщило, что у iPhone 17e будет новая модель процессора A19. Связь в смартфоне будет работать за счет второго поколения фирменного модема Apple C1X, который поддерживает сети 5G и LTE.

Помимо этого, для работы Wi-Fi, Bluetooth и Thread смартфон, по словам источников издания, получит чип N1, который уже используется в iPhone Air. Этот чип поддерживает Wi‑Fi 7 и Bluetooth 6, улучшая работу функций Personal Hotspot и AirDrop.

В сентябре 2026 года Apple, как ожидается, презентует флагманский смартфон, который впервые в истории корпорации будет раскладным. Как писало РБК, эта модель на данный момент известна под названием iPhone Fold. Далее, как полагают журналисты, Apple продолжит развивать линейку раскладных устройств и может выпустить смартфон с форм-фактором flip — квадратный складной смартфон на горизонтальном шарнире.