СМИ: при попытке выехать из Украины задержан экс-министр Галущенко

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в рамках операции «Мидас» задержали бывшего министра энергетики, имя которого не называется. Это случилось во время его попытки пересечь государственную границу.

«Продолжаются первоочередные следственные действия, которые осуществляются в соответствии с требованиями законодательства. Детали будут представлены позже», — сообщили в НАБУ.

«РБК-Украина» со ссылкой на источники пишет, что речь идет о задержании экс-министра энергетики Украины Германа Галущенко. Сообщается, что у пограничников имелся запрос от НАБУ и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) на получение информации в случае его попытки выехать из страны.

Задержание проходит в рамках расследования дела «Мидас», связанного с коррупционными схемами в энергетическом секторе.

В ноябре НАБУ и САП заявили о раскрытии масштабной схемы хищений в энергетическом секторе Украины. По версии следствия, участники преступного сообщества требовали от контрагентов государственной компании «Энергоатом» откаты в размере 10–15% от сумм контрактов, а полученные средства легализовывали через так называемую «прачечную».

Среди фигурантов расследования оказался бизнесмен Тимур Миндич — близкий друг президента Украины Владимира Зеленского и совладелец студии «Квартал 95». В опубликованных НАБУ записях разговоров он фигурирует как «известный в медиа бизнесмен». Следствие считает, что он мог курировать работу схемы по отмыванию средств. 22 ноября Миндича объявили в розыск.

Ранее суд отправил под арест нескольких фигурантов дела, в том числе бывшего вице-премьера Алексея Чернышова, советника экс-министра энергетики Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности «Энергоатома» Дмитрия Басова.

По данным источников РБК-Украина, Герман Галущенко побывал на допросе в НАБУ 21 ноября. До этого Верховная рада проголосовала за его увольнение. Решение поддержали 323 депутата. Вместе с ним в отставку была отправлена и министр энергетики Светлана Гринчук.