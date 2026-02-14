EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Мужчина выбросил в мусор шкатулку с золотом

2 минуты чтения 09:24

В Италии местный житель, чье имя не называется, обратился в отделение полиции недалеко от города Ленче, чтобы сообщить о пропаже всех своих сбережений. По словам мужчины, он вкладывал деньги в золото, покупая слитки и складывая их в шкатулку, которую затем случайно выбросил. Об это сообщает агентство Reuters, ссылаясь на заявление правоохранителей.

По их словам, полицейские сразу приступили к поискам пропажи. Они просмотрели записи с уличных камер видеонаблюдения и узнали в какой именно мусорный бак заявитель выбросил свои накопления. Это оказался контейнер для мусора, расположенный рядом с местным пляжем.

В ходе дальнейших поисков карабинеры выяснили, что содержимое бака вывезли на местный мусороперерабатывающий завод. Полицейские продолжили поиски там и добились успеха.

«После нескольких часов тщательного осмотра сотрудникам удалось найти коробку, которая, хотя и была повреждена, все еще содержала все золотые слитки… которые затем были возвращены законному владельцу», — говорится в заявлении полиции. В нем также уточняется, что всего в шкатулке было 20 золотых слитков общей стоимостью около 120 тысяч евро.

Месть шахидок
Месть шахидок
В московском метро из-за двух взрывов погиб 41 человек. Теракт провели учительница и девушка-подросток. Зачем они это сделали
Общество21 минута чтения

В январе 2025 года Высокий суд в Великобритании отказался рассматривать иск 39-летнего жителя города Ньюпорт Джеймса Хауэлла . В нем он требовал предоставить ему право провести раскопки на  городской свалке, где, как он утверждает, может находиться его жесткий диск с биткоин-кошельком..

По словам Хауэлла, на жестком диске, который еще в 2013 году случайно выбросила его девушка, находится криптовалюта на сумму около 700 миллионов долларов.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Месть шахидок
Общество
Месть шахидок
В московском метро из-за двух взрывов погиб 41 человек. Теракт провели учительница и девушка-подросток. Зачем они это сделали
00:01
Натуральный садист
Криминал
Натуральный садист
Участник войны в Украине избивал свою жену. Когда она ушла от него, он взял в заложники другую женщину — и убил ее
00:01 13 февраля
Самый порочный человек в мире
Общество
Самый порочный человек в мире
Он приносил в жертву голубей и устраивал оргии. Его выгнали из Италии и Франции, а после смерти он вдохновлял музыкантов
00:01 12 февраля
Легендарная Наталья
Общество
Легендарная Наталья
Она давала приют трудным подросткам, учила их пользоваться презервативами и помогла им вырасти в достойных людей. Среди них был Дмитрий Марков
00:01 11 февраля
Два вчерашних студента создали революционное приложение и разбогатели
Экономика
Два вчерашних студента создали революционное приложение и разбогатели
Они поставили под угрозу тысячи рабочих мест, зато стали миллиардерами всего за год
00:01 10 февраля
Я переехала в Непал и очень довольна
Общество
Я переехала в Непал и очень довольна
Здесь красиво, дешево, а люди открытые и добрые. Но мне пришлось забыть о привычном комфорте
00:01 9 февраля

Самое читаемое

Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
СМИ: рэпер Diddy признался в убийстве Тупака изнасилованному мужчине
Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Идеальная «Семья»
Криминал
Идеальная «Семья»
28 детей росли в одном доме в лесу и верили, что они родные братья и сестры. Но со временем вскрылась страшная правда
00:01 16 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
СМИ: рэпер Diddy признался в убийстве Тупака изнасилованному мужчине