Мужчина оказался за решеткой из-за любви к хоккею

2 минуты чтения 15:35 | Обновлено: 15:36

В Милане, где проходят соревнования зимних Олимпийских игр, местная полиция задержала гражданина Словакии, который находился в розыске в течение 16 лет. Об этом сообщает американский телеканал NBC, отмечая, что задержанный приехал в Италию, чтобы поболеть за национальную сборную по хоккею.

Как сообщается, ордер на арест 44-летнего словака выдала итальянская прокуратура, обвинившая мужчину в серии краж, совершенных в 2010 году. Тогда же, по данным телеканала, он должен был отбыть тюремное заключение сроком 11 месяцев.

Несмотря на отсутствие на трибунах столь преданного болельщика, национальная сборная Словакии по хоккею с шайбой обыграла команду Финляндии со счетом 4:1 в матче первого тура группового этапа турнира Олимпийских игр 2026 года.

13 февраля стало известно, что у организаторов зимних Олимпийских игр в Италии закончились запасы бесплатных презервативов, приготовленные для участников соревнований. 

Натуральный садист
Натуральный садист
Участник войны в Украине избивал свою жену. Когда она ушла от него, он взял в заложники другую женщину — и убил ее
Криминал

Как сообщила местная пресса, 10 тысяч бесплатных средств контрацепции закончились всего за три дня. По словам собеседников журналистов среди спортсменов, атлетам пообещали новую поставку, однако сроки ее прибытия не уточняются.

Раздача бесплатных презервативов участникам Олимпийских игр является традиционной практикой для организаторов этих соревнований. Так, на летних Играх в Париже в 2024 году спортсменам и членам делегаций предоставили около 300 тысяч презервативов — из расчета примерно по два в день на человека.

