На Олимпиаде закончились презервативы

Бесплатные презервативы для спортсменов в олимпийской деревне зимних Игр в Италии закончились через три дня после заселения атлетов. О проблеме сообщила итальянская газета La Stampa.

По данным издания, организаторы подготовили для участников около 10 тысяч средств контрацепции, но этого оказалось мало. Один из спортсменов, пожелавший сохранить анонимность, сообщил журналистам, что запасы «закончились всего за три дня». По его словам, атлетам пообещали новую поставку, однако сроки ее прибытия не уточняются.

Распространение бесплатных презервативов в олимпийских деревнях является многолетней практикой. Организаторы объясняют инициативу заботой о здоровье участников и профилактикой заболеваний. На упаковках презервативов, распространяемых в деревне в Милане, размещен символ региона Ломбардия.

Количество средств контрацепции на нынешних Играх оказалось значительно ниже, чем на предыдущих Олимпиадах, уточняет La Stampa. Так, на летних Играх в Париже в 2024 году спортсменам и членам делегаций предоставили около 300 тысяч презервативов — из расчета примерно по два в день на человека. В Италии общее число оказалось менее 10 тысяч на весь период соревнований.

Зимние Олимпийские игры 2026 года проходят в Милане и Кортина-д’Ампеццо. В соревнованиях участвуют спортсмены из десятков стран, часть атлетов выступает в нейтральном статусе. Информацию о нехватке презервативов Оргкомитет Игр официально не комментировал.

Ранее на Олимпиаде разгорелся скандал из-за некачественных наград. Сразу несколько призеров игр пожаловались, что их медали сломались через несколько часов после награждения. Организаторы заявили, что знают о проблеме и занимаются этим вопросом, но причины дефекта не назвали.