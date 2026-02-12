Таиланд задумался об изменении безвиза для россиян

Власти Таиланда захотели сократить срок разрешенного безвизового пребывания в стране с 60 до 30 дней, сообщает Bangkok Post со ссылкой на Министерство туризма страны. Под новые правила в случае их введения попадут в том числе россияне.

В ведомстве считают, что нововведения не должны повлиять на туризм, поскольку большинство иностранных туристов в среднем остаются в стране меньше месяца. Наттрия Тавеевонг, секретарь по туризму и спорту, рассказала, что созданный премьер-министром Таиланда комитет займется пересмотром визовых правил в отношении граждан 93 стран.

Как пишет Bangkok Post, Министерство туризма предварительно согласилось сократить допустимые сроки пребывания путешественников в стране, чтобы не позволить потенциальным преступникам использовать лазейки в законодательстве.

По словам Тавеевонг, если иностранцы захотят остаться в Таиланде на более долгий срок, они смогут подать заявку на продление пребывания по стандартной процедуре.

Отмечается, что программа безвизового въезда, позволяющая иностранцам из 93 стран находиться в Таиланде до 60 дней, начала действовать в середине 2024 года. При этом в прошлом году туроператоры предложили изменить правила, чтобы снизить уровень преступности среди иностранцев и создать более безопасный имидж отрасли.

Ранее сообщалось, что Евросоюз задумался об изменении своих визовых правил ради усиления безопасности. По данным СМИ, стратегия Еврокомиссии предполагает введение многолетних виз ради экономического роста блока и привлечения талантливых специалистов наряду с ужесточением контроля за безвизовым режимом и созданием новых инструментов для воздействия на враждебные третьи страны.