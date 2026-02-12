EN
Интернет и мемы

Пиаракция с выдачей жилья в российском городе обернулась шквалом дерьма в соцсетях

2 минуты чтения 19:11 | Обновлено: 19:26

В соцсети «ВКонтакте» пользователи массово дарят виртуальные подарки с фекалиями мэру города Сердобск Марине Ермаковой. Поводом для этого стала публикация Ермаковой о вручении сертификатов молодым семьям, пишет «Газета.ру». 11 февраля Ермакова сообщила на своей странице во «Вконтакте», что вручила двум молодым семьям сертификаты на получение социальной выплаты для приобретения или строительства жилья.

«Событие стало долгожданным для двух семей-претендентов на получение государственной помощи в рамках федерального проекта “Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг” государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»», — написала она.

После публикации под постом пользователи стали оставлять гневные комментарии, в которых обвиняли местные власти в коррупции и «предательстве своего народа». По их словам, семьи, получившие сертификаты — «приезжие», которые отобрали эту возможность у русских жителей.  

При этом официальных подтверждений нарушений или несоответствия требованиям программы не было.

«Как вы можете называть себя главой русского города Сердобска? Русские люди берут ипотеки под непосильные кредиты, а вы раздаете квартиры приезжим бесплатно. На кого вы работаете и кто вам проплачивает за такие подарки приезжим?» — говорится в одном из комментариев.

«Газета.ру» пишет, что пользователи также стали массово отправлять главе города виртуальные подарки с изображением фекалий. После массовых возмущений Ермакова закрыла комментарии к своей публикации. 

В 2025 году в подмосковных Мытищах многодетная семья получила жилищный сертификат на сумму 24 миллиона рублей. Эта новость вызвала волну критики в соцсетях из-за того, что супруги являются уроженцами Таджикистана, которые переехали в Россию еще 15 лет назад.

После шквала возмущений администрация города отменила решение о выдаче им субсидии, а Следственный комитет возбудил уголовное дело.

