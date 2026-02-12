EN
Численность населения захотели ограничить в Швейцарии

13:53

В Швейцарии 14 июня пройдет всеобщий референдум по вопросу ограничения численности населения страны десятью миллионами человек, сообщает The New York Times.

Петицию с требованием ввести меры по ограничению числа иммигрантов запустила в 2024 году оппозиционная правоконсервативная Швейцарская народная партия. У нее примерно треть мест в Федеральном собрании страны.

В петиции говорится, что перенаселенность привела к перегрузке инфраструктуры Швейцарии, росту арендной платы и утрате местной самобытности. «Наши граждане устали от этого», — сказал депутат от Швейцарской народной партии Томас Маттер.

Противники инициативы заявили, что ограничение иммиграции нанесет ущерб экономике Швейцарии, затруднит трудоустройство иностранцев для восполнения нехватки рабочей силы и нанесет ущерб отношениям страны с Европейским союзом. Лидер парламентских центристов Юрг Гроссен заявил, что ограничение численности населения погрузит Швейцарию «в хаос и изоляцию».

Парламент проголосовал против введения ограничений на иммиграцию. Также в 2025 году отклонить инициативу рекомендовало правительство, в состав которого также входят представители Швейцарской народной партии. Несмотря на это, референдум был запущен автоматически, так как петиция набрала более 100 тысяч голосов.

Если большинство граждан Швейцарии поддержат инициативу, то правительство будет обязано принять ряд мер по ограничению численности иммигрантов до 2025 года. В частности, если население страны превысит 9,5 миллиона человек, власти будут обязаны ужесточить условия получения постоянного вида на жительство и пересмотреть соглашение о свободном перемещении между Швейцарией и странами Евросоюза.

Швейцария не входит с состав ЕС, а ее население сейчас составляет порядка девяти миллионов человек.
Предложение ограничить иммиграцию поддерживают 48% населения, еще 41% граждан против этой идеи, следует из результатов опроса, проведенного двумя швейцарскими медиагруппами в декабре 2025 года.

