Вторжение России для защиты ядерных объектов допустили в Норвегии

Начальник штаба норвежской армии, генерал Эйрик Кристофферсен заявил, что Осло не может исключить возможное будущее российское вторжение в страну, поскольку Москва может предпринять действия против Норвегии ради защиты своих ядерных объектов на севере. Об этом сообщает The Guardian.

«Мы не исключаем захват земель Россией в рамках ее плана по защите собственного ядерного потенциала, который является единственным, что у нее осталось и что действительно угрожает США», — заявил Кристофферсен.

Он признал, что у России нет таких же целей завоевания Норвегии, как в случае с Украиной или другими бывшими советскими территориями. В то же время генерал отметил, что большая часть российского ядерного арсенала расположена на Кольском полуострове недалеко от норвежской границы. Там базируются атомные подводные лодки, ракеты наземного базирования и самолеты, способные нести ядерное оружие. По мнению военного, эти средства будут иметь решающее значение в случае конфликта России с НАТО в других регионах.

«Мы не исключаем такой возможности, потому что Россия по-прежнему может пойти на это, чтобы обеспечить защиту своего ядерного потенциала, своего потенциала нанесения второго удара. Это своего рода сценарий на крайнем севере, к которому мы готовимся», — добавил Кристофферсен.

В то же время он заявил, что Норвегия и Россия по-прежнему поддерживают прямой контакт по вопросам поисково-спасательных операций в Баренцевом море и что на границе регулярно проводятся встречи представителей вооруженных сил двух стран.

Генерал рекомендовал создать военную горячую линию между двумя столицами, чтобы иметь канал связи и избежать эскалации на основе недопонимания. По его мнению, действия России на Крайнем Севере в целом были менее агрессивными, чем в Балтийском море.

Ранее Москва обвинили Норвегию в милитаризации Шпицбергена, острова, который является самой северной частью страны. Его милитаризация запрещена в соответвтии с договоров 1920 года. Кристофферсен считает, что эти обвинения были российской пропагандой, но на самом деле Москва «не верит» в милитаризацию острова.