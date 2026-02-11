EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Вторжение России для защиты ядерных объектов допустили в Норвегии

2 минуты чтения 08:23

Начальник штаба норвежской армии, генерал Эйрик Кристофферсен заявил, что Осло не может исключить возможное будущее российское вторжение в страну, поскольку Москва может предпринять действия против Норвегии ради защиты своих ядерных объектов на севере. Об этом сообщает The Guardian.

«Мы не исключаем захват земель Россией в рамках ее плана по защите собственного ядерного потенциала, который является единственным, что у нее осталось и что действительно угрожает США», — заявил Кристофферсен.

Он признал, что у России нет таких же целей завоевания Норвегии, как в случае с Украиной или другими бывшими советскими территориями. В то же время генерал отметил, что большая часть российского ядерного арсенала расположена на Кольском полуострове недалеко от норвежской границы. Там базируются атомные подводные лодки, ракеты наземного базирования и самолеты, способные нести ядерное оружие. По мнению военного, эти средства будут иметь решающее значение в случае конфликта России с НАТО в других регионах.

Легендарная Наталья
Легендарная Наталья
Она давала приют трудным подросткам, учила их пользоваться презервативами и помогла им вырасти в достойных людей. Среди них был Дмитрий Марков
Общество7 минут чтения

«Мы не исключаем такой возможности, потому что Россия по-прежнему может пойти на это, чтобы обеспечить защиту своего ядерного потенциала, своего потенциала нанесения второго удара. Это своего рода сценарий на крайнем севере, к которому мы готовимся», — добавил Кристофферсен.

В то же время он заявил, что Норвегия и Россия по-прежнему поддерживают прямой контакт по вопросам поисково-спасательных операций в Баренцевом море и что на границе регулярно проводятся встречи представителей вооруженных сил двух стран.

Два вчерашних студента создали революционное приложение и разбогатели
Два вчерашних студента создали революционное приложение и разбогатели
Они поставили под угрозу тысячи рабочих мест, зато стали миллиардерами всего за год
Экономика8 минут чтения

Генерал рекомендовал создать военную горячую линию между двумя столицами, чтобы иметь канал связи и избежать эскалации на основе недопонимания. По его мнению, действия России на Крайнем Севере в целом были менее агрессивными, чем в Балтийском море.

Ранее Москва обвинили Норвегию в милитаризации Шпицбергена, острова, который является самой северной частью страны. Его милитаризация запрещена в соответвтии с договоров 1920 года. Кристофферсен считает, что эти обвинения были российской пропагандой, но на самом деле Москва «не верит» в милитаризацию острова.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Легендарная Наталья
Общество
Легендарная Наталья
Она давала приют трудным подросткам, учила их пользоваться презервативами и помогла им вырасти в достойных людей. Среди них был Дмитрий Марков
00:01
Два вчерашних студента создали революционное приложение и разбогатели
Экономика
Два вчерашних студента создали революционное приложение и разбогатели
Они поставили под угрозу тысячи рабочих мест, зато стали миллиардерами всего за год
00:01 10 февраля
Я переехала в Непал и очень довольна
Общество
Я переехала в Непал и очень довольна
Здесь красиво, дешево, а люди открытые и добрые. Но мне пришлось забыть о привычном комфорте
00:01 9 февраля
Каннибал с улицы Орджоникидзе
Криминал
Каннибал с улицы Орджоникидзе
Живший в нищете мужчина несколько лет ел своих гостей. Но поймать его не могли, хотя соседи регулярно находили останки
00:01 8 февраля
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Мем принес авиакомпании миллиард долларов
Интернет и мемы
Мем принес авиакомпании миллиард долларов
В соцсетях подшучивали над ней, но это только пошло ей на пользу
00:01 6 февраля

Самое читаемое

Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
СМИ: у Кадырова отказали почки
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Общество
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Меня называют плохой матерью, а я считаю, что это лучший выбор в нашей ситуации
00:01 12 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
СМИ: у Кадырова отказали почки
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»