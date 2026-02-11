В канадской школе произошло одно из самых смертоносных нападений с оружием в истории страны

В старшей школе города Тамблер Ридж в канадской провинции Британская Колумбия произошла стрельба, в результате которой погибли 10 человек. Подозреваемая после нападения на школу покончила с собой, пишут CBC News и Associated Press.
Один из выживших, ученик 12 класса по имени Дариан Квист, рассказал журналистам, что пришел на урок около 13:30 по местному времени, когда услышал сигнал тревоги. По его словам, администрация школы объявила в громкоговоритель о ведении режима изоляции и попросила учеников закрыться в кабинетах.
Квист рассказал, что забаррикадировался в кабинете вместе со своими одноклассниками. Там они просидели более двух часов, пока полиция не вывела их из здания и не сопроводила в безопасное место.
Королевская канадская конная полиция сообщила, что в результаты стрельбы погибли 10 человек, включая саму подозреваемую в нападении. По предварительной информации, после стрельбы она покончила жизнь самоубийством.
Сообщается, что тела шестерых жертв были обнаружены внутри школы, один пострадавший погиб по дороге в больницу. Тела двух других человек были найдены в жилом доме. Следователи считают их гибель связанной с происшествием в учебном заведении.
Всего из-за нападения пострадали более 25 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии.
После случившегося премьер-министр Марк Карни дал пресс-конференцию, в ходе которой принес соболезнования семье жертв стрельбы. Премьер не смог назвать журналистам имена и возраст погибших из-за стрельбы в школы. Он также заявил, что пока не знает, какое именно огнестрельное оружие было использовано при нападении.
Город Тамблер-Ридж с населением около 2400 человек, расположен у подножия Скалистых гор, примерно в 680 километрах от границы с США и более чем в 1100 километрах к северо-востоку от Ванкувера. В школе, где произошла стрельба, обучаются 175 учеников с 7 по 12 классы.
CBC News и Associated Press пишут, что стрельба в Тамблер-Ридже стала одним из самых смертоносных нападений на учебное заведение в истории Канады.