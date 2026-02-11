В старшей школе города Тамблер Ридж в канадской провинции Британская Колумбия произошла стрельба, в результате которой погибли 10 человек. Подозреваемая после нападения на школу покончила с собой, пишут CBC News и Associated Press.

Один из выживших, ученик 12 класса по имени Дариан Квист, рассказал журналистам, что пришел на урок около 13:30 по местному времени, когда услышал сигнал тревоги. По его словам, администрация школы объявила в громкоговоритель о ведении режима изоляции и попросила учеников закрыться в кабинетах.

Квист рассказал, что забаррикадировался в кабинете вместе со своими одноклассниками. Там они просидели более двух часов, пока полиция не вывела их из здания и не сопроводила в безопасное место.

Королевская канадская конная полиция сообщила, что в результаты стрельбы погибли 10 человек, включая саму подозреваемую в нападении. По предварительной информации, после стрельбы она покончила жизнь самоубийством.

Каннибал с улицы Орджоникидзе Живший в нищете мужчина несколько лет ел своих гостей. Но поймать его не могли, хотя соседи регулярно находили останки Криминал 13 минут чтения

Сообщается, что тела шестерых жертв были обнаружены внутри школы, один пострадавший погиб по дороге в больницу. Тела двух других человек были найдены в жилом доме. Следователи считают их гибель связанной с происшествием в учебном заведении.

Всего из-за нападения пострадали более 25 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Гречневый суп с таллием Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше Криминал 13 минут чтения

После случившегося премьер-министр Марк Карни дал пресс-конференцию, в ходе которой принес соболезнования семье жертв стрельбы. Премьер не смог назвать журналистам имена и возраст погибших из-за стрельбы в школы. Он также заявил, что пока не знает, какое именно огнестрельное оружие было использовано при нападении.

Город Тамблер-Ридж с населением около 2400 человек, расположен у подножия Скалистых гор, примерно в 680 километрах от границы с США и более чем в 1100 километрах к северо-востоку от Ванкувера. В школе, где произошла стрельба, обучаются 175 учеников с 7 по 12 классы.

CBC News и Associated Press пишут, что стрельба в Тамблер-Ридже стала одним из самых смертоносных нападений на учебное заведение в истории Канады.