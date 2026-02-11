Ученые обнаружили древнеримское лекарство из человеческих фекалий

Археологи в Турции обнаружили первые физические доказательства того, что в Древнем Риме человеческие фекалии применялись в медицинских целях. Ранее подобная практика была известна только из античных текстов. Исследование опубликовано в журнале Journal of Archaeological Science, сообщает CNN.

Ведущий автор работы, археолог Дженкер Атылa из Университета Джумхуриет в Сивасе, обнаружил остатки вещества в римских стеклянных сосудах во время изучения коллекции музея Бергамы. Остатки были найдены в семи сосудах, однако убедительные результаты удалось получить только по одному артефакту, датируемому II веком нашей эры и происходящему из древнего города Пергам.

Исследователи соскоблили коричневатые хлопья с внутренней поверхности бутылочки. После анализа выяснилось, что вещество содержит человеческие фекалии, высокую концентрацию тимьяна и оливковое масло. По словам Атылы, состав соответствует описанию лекарственного средства, использовавшегося римским врачом Галеном.

Клавдий Гален, родившийся в Пергаме и служивший трем римским императорам, считается одним из наиболее влиятельных медиков античности, отмечает CNN. Его труды считались очень авторитетными на протяжении примерно 1500 лет. Атылa отметил, что обнаружение вещества, описанного в трудах Галена, стало для исследователей неожиданностью.

Археологи отмечают, что в античных медицинских текстах человеческие и животные фекалии упоминались как лечебные средства. Их использовали при воспалениях, инфекциях и даже при репродуктивных нарушениях. По словам авторов работы, такие вещества не обязательно считались чем-то отвратительным или иррациональным. В древней фармакологии они воспринимались как действенные препараты, обладавшие, по представлениям того времени, особыми лечебными свойствами.

Находку обнаружили в небольшом стеклянном сосуде с длинным горлышком — унгвентарии. Такие обычно использовались для духов и ароматических масел. Однако в данном случае, как считают ученые, сосуд был использован для хранения лекарства. Тимьян, обнаруженный в составе смеси, вероятно, добавляли из-за его антибактериальных свойств и для уменьшения запаха.