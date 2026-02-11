Британским медикам рекомендовали не отговаривать двоюродных братьев и сестер от браков

Сотрудникам британских больниц рекомендовали не отговаривать пациентов от браков между двоюродными братьями и сестрами. С такой позицией выступила финансируемая государством структура при системе здравоохранения — Национальная база данных детской смертности (NCMD), сообщило издание The Times.

По данным журналистов, в документе NCMD говорится, что «недопустимо огульно отговаривать от браков между близкими родственниками», поскольку риск рождения ребенка с генетическим заболеванием в таких семьях оценивается как «слегка повышенный». В материале также указано, что генетические консультанты должны встречаться с парами и их родственниками и разъяснять им возможность заключения браков вне семьи в будущем.

В документе подчеркивается, что работа на уровне общин допустима только в том случае, если информация подается сбалансированно, без стигматизации и без давления на семьи.

Руководителей системы здравоохранения призвали расширить уже проводимую проверку других рекомендаций NHS, в которых, как сообщалось ранее, указывались возможные преимущества браков между двоюродными родственниками, и включить в нее документ NCMD.

Браки между двоюродными братом и сестрой остаются законными в Великобритании и относительно распространены в британско-пакистанской общине. При этом ранее звучали предупреждения о повышенном риске врожденных дефектов у детей в таких семьях.

NCMD базируется при Университете Бристоля и получила более 3,5 миллиона фунтов стерлингов бюджетного финансирования для сбора и анализа данных о детской смертности. Документ был впервые опубликован в 2023 году.

В последние годы в Великобритании усилились призывы запретить браки между двоюродными родственниками из-за возможных рисков для здоровья детей. В 2024 году депутат Ричард Холден предложил законопроект о запрете такой практики, заявив, что дети двоюродных родственников подвержены более высокому риску врожденных дефектов. Тогда в правительстве сообщили, что не планируют вводить запрет.

Холден заявил The Times, что подобные рекомендации наносят вред общественному здравоохранению и игнорируют генетические риски.

Кроме того, на прошлой неделе стало известно, что одно из подразделений NHS — Bradford Teaching Hospitals NHS Foundation Trust — разместило вакансию медсестры или акушерки для работы с семьями, где родители являются близкими родственниками. В описании должности говорилось о поддержке семей, в которых родители состоят в близком родстве.

В NCMD заявили The Times, что цель базы данных — собирать информацию о случаях детской смертности и делиться выводами для улучшения и спасения жизней детей. В организации подчеркнули, что не дают прямых указаний NHS по ведению практики, за исключением рекомендаций по снижению смертности и разъяснений по передаче данных в базу.