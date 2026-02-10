Сыгравший Драко Малфоя в сериале о Гарри Поттере актер раскрыл детали сюжета 

Британский актер Локс Пратт, получивший роль Драко Малфоя в новом сериале о Гарри Поттере, раскрыл некоторые детали сюжета первого сезона проекта американского телеканала HBO. Об этом 14-летний артист рассказал в интервью 1883 Magazine.

По его словам, новая адаптация позволит зрителям взглянуть на жизнь героев с другой стороны, в частности, на историю семьи Малфоев. «Я думаю, что в этой адаптации можно увидеть гораздо больше, чем в книгах. Книги описывают события почти исключительно глазами Гарри Поттера», — поделился Пратт.

Он добавил, что зрителям покажут повседневную жизнь учителей Хогвартса, а также сцены с Драко в родовом поместье, которые помогут глубже понять сложный характер персонажа.

«Я не буду раскрывать слишком много, но есть потрясающие сцены дома, где постепенно начинаешь понимать, какой он на самом деле. В фильмах Драко выглядит почти как бы двумерным персонажем, он презрительный злодей», — рассказал актер.

Пратт назвал новый сериал «блестящим» и добавил, что «не может дождаться его выхода на экраны».

Новый проект HBO по вселенной Гарри Поттера должен выйти на экраны в 2027 году. Ранее актер Рэйф Файнс, который сыграл в кино главного злодея Волан-де-Морта, объявил, что эта роль в сериале достанется Киллиану Мерфи, известному по фильмам «Оппенгеймер» и сериалу «Острые козырьки».

«Я уже говорил, что считаю Киллиана Мерфи очень хорошим выбором. Очень, очень хороший выбор. Думаю, они уже утвердили актера, не так ли? Не знаю, я думал, что уже», — сказал Файнс.

Издание The Direct, в свою очередь, отмечает, что информацию о выборе Мерфи на роль Волан-де-Морта пока не подтвердили инсайдеры. Сообщается, что Файнс мог увидеть фейковый анонс, ранее появившийся в соцсетях.