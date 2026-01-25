EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Стал известен возможный исполнитель роли Волан-де-Морта в новом сериале о Гарри Поттере

2 минуты чтения 10:29

В новом сериале о Гарри Поттере, который снимает американский телеканал HBO, роль Волан-де-Морта может исполнить звезда «Оппенгеймера» и «Острых козырьков» Киллиан Мерфи. Об этом, отвечая на вопросы журналистов, сообщил Рэйф Файнс, сыгравший главного злодея в полнометражных фильмах о приключениях мальчика-волшебника.

«Ну, мне сказали, что они уже нашли, не так ли? Я уже говорил, что считаю Киллиана Мерфи очень хорошим выбором. Очень, очень хороший выбор. Думаю, они уже утвердили актера, не так ли? Не знаю, я думал, что уже», — сказал Файнс, добавив, что считает Мерфи «фантастическим актером».

В то же время, как отмечает издание The Direct, информацию о выборе Мерфи для роли Волан-де-Морта пока не подтвердили инсайдеры, а Файнс мог увидеть фейковый анонс, ранее появившийся в соцсетях.

В публикации упоминается, что по сюжету «Гарри Поттера» его главный антагонист впервые появляется лишь в четвертой книге. Однако, по данным издания, в первом сезоне сериала будут сцены-воспоминания главного героя с участием Волан-де-Морта.

Мем, вышедший из-под контроля
Мем, вышедший из-под контроля
Американец создал группу за 10 дней и стал известен на весь мир. Ему помогли песня про обрезание и немного везения
Интернет и мемы15 минут чтения

В сентябре 2025 года Киллиан Мерфи прокомментировал слухи о своем утверждении на роль главного злодея вселенной Гарри Поттера. «Нет, иногда мои дети показывают мне такие новости, но я ничего об этом не знаю. Кроме того, очень трудно повторить то, что сделал Рэйф Файнс. Он абсолютная легенда актёрского мастерства. Так что удачи тому, кто решится вступить в эту роль», — заявил актер в подкасте Happy Sad Confused.

Как сообщалось, сериал о Гарри Поттере от HBO должен выйти в 2027 году. Ранее бурное обсуждение в сети вызвало решение продюсеров картины утвердить темнокожего актера Паапа Эссьеду на роль Северуса Снейпа.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Мем, вышедший из-под контроля
Интернет и мемы
Мем, вышедший из-под контроля
Американец создал группу за 10 дней и стал известен на весь мир. Ему помогли песня про обрезание и немного везения
00:01
«Идеальный арийский младенец»
Мир
«Идеальный арийский младенец»
Фото этой девочки печатали в нацистских журналах и на открытках. Она оказалась еврейкой
00:01 24 января
СССР взорвал ядерную бомбу на своей территории
Общество
СССР взорвал ядерную бомбу на своей территории
Мощность была больше, чем в Хиросиме. Судьба людей никого не заботила, поэтому многие страдают до сих пор
00:01 23 января
Белый порошок
Криминал
Белый порошок
Родители заявили о пропаже 12-летней дочери. Когда ее тело нашли, их обвинили в убийстве
00:01 22 января
Первый теракт в московском метро
Криминал
Первый теракт в московском метро
Его замалчивали десятилетиями, а трех человек казнили. Но к властям до сих пор много вопросов
00:01 21 января
Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
27 декабря 2025
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Названо самое популярное слово в русском языке
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Названо самое популярное слово в русском языке
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть