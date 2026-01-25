Стал известен возможный исполнитель роли Волан-де-Морта в новом сериале о Гарри Поттере

В новом сериале о Гарри Поттере, который снимает американский телеканал HBO, роль Волан-де-Морта может исполнить звезда «Оппенгеймера» и «Острых козырьков» Киллиан Мерфи. Об этом, отвечая на вопросы журналистов, сообщил Рэйф Файнс, сыгравший главного злодея в полнометражных фильмах о приключениях мальчика-волшебника.

«Ну, мне сказали, что они уже нашли, не так ли? Я уже говорил, что считаю Киллиана Мерфи очень хорошим выбором. Очень, очень хороший выбор. Думаю, они уже утвердили актера, не так ли? Не знаю, я думал, что уже», — сказал Файнс, добавив, что считает Мерфи «фантастическим актером».

В то же время, как отмечает издание The Direct, информацию о выборе Мерфи для роли Волан-де-Морта пока не подтвердили инсайдеры, а Файнс мог увидеть фейковый анонс, ранее появившийся в соцсетях.

В публикации упоминается, что по сюжету «Гарри Поттера» его главный антагонист впервые появляется лишь в четвертой книге. Однако, по данным издания, в первом сезоне сериала будут сцены-воспоминания главного героя с участием Волан-де-Морта.

В сентябре 2025 года Киллиан Мерфи прокомментировал слухи о своем утверждении на роль главного злодея вселенной Гарри Поттера. «Нет, иногда мои дети показывают мне такие новости, но я ничего об этом не знаю. Кроме того, очень трудно повторить то, что сделал Рэйф Файнс. Он абсолютная легенда актёрского мастерства. Так что удачи тому, кто решится вступить в эту роль», — заявил актер в подкасте Happy Sad Confused.

Как сообщалось, сериал о Гарри Поттере от HBO должен выйти в 2027 году. Ранее бурное обсуждение в сети вызвало решение продюсеров картины утвердить темнокожего актера Паапа Эссьеду на роль Северуса Снейпа.