EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Названы самые гостеприимные города мира

2 минуты чтения 22:44

Рейтинг из десяти наиболее радушных и приветливых городов составлялся на основе более чем 370 миллионов проверенных отзывов. Список возглавили победители четырнадцатой ежегодной премии платформы Traveller Review Awards, сообщает TimeOut.

Так, на третьем месте в рейтинге самых гостеприимных городов оказался Сан-Мартин-де-лос-Андес в Аргентине. На втором месте расположился Магун, который находится на самом крупном острове архипелага, примерно в 50 километрах от западного побережья Тайваня.

Самым гостеприимным местом в мире стал итальянский город Монтепульчано, средневековое поселение на вершине холма в южной Тоскане. Его население составляет всего 14 тысяч человек, но, как отмечает издание, на протяжении последних 60 лет туризм был неотъемлемой частью его жизни.

Я переехала в Непал и очень довольна
Я переехала в Непал и очень довольна
Здесь красиво, дешево, а люди открытые и добрые. Но мне пришлось забыть о привычном комфорте
Общество13 минут чтения

Город удобен для пешеходов, так как на нем много узких улиц, свободных от автомобилей. Также Монтепульчано может похвастаться типичной архитектурой в стиле Ренессанса. Побывавшие там туристы отмечают деревенский уют и спокойствие, которые сочетаются с невероятным гостеприимством местных жителей.

Весь список десяти самых гостеприимных городов мира выглядит следующим образом: Монтепульчано, Италия; Магун, Тайвань; Сан-Мартин-де-лос-Андес, Аргентина; курортный Харрогейт, Великобритания; живописный Фредериксбург в центре Техаса, США; очаровательный город в стиле барокко Пиренополис, Бразилия; морской курорт Свакопмунд, Намибия; наполненный традиционной японскй архитектурой Такаяма, Япония; пляжный Нуса-Хедс, Австралия и один из самых древних городов страны Клайпеда, Литва.

В преддверии Дня святого Валентина издание также проанализировало результаты опроса, в котором 18,5 тысяч жителей крупнейших городов мира рассказали, как часто они занимаются сексом. На основе их ответов получился рейтинг из 20 городов с самыми «сексуальными» городами.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Два вчерашних студента создали революционное приложение и разбогатели
Экономика
Два вчерашних студента создали революционное приложение и разбогатели
Они поставили под угрозу тысячи рабочих мест, зато стали миллиардерами всего за год
00:01
Я переехала в Непал и очень довольна
Общество
Я переехала в Непал и очень довольна
Здесь красиво, дешево, а люди открытые и добрые. Но мне пришлось забыть о привычном комфорте
00:01 9 февраля
Каннибал с улицы Орджоникидзе
Криминал
Каннибал с улицы Орджоникидзе
Живший в нищете мужчина несколько лет ел своих гостей. Но поймать его не могли, хотя соседи регулярно находили останки
00:01 8 февраля
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Мем принес авиакомпании миллиард долларов
Интернет и мемы
Мем принес авиакомпании миллиард долларов
В соцсетях подшучивали над ней, но это только пошло ей на пользу
00:01 6 февраля
«Папа, а как?»
Интернет и мемы
«Папа, а как?»
Мужчина создал ютуб-канал, где учит людей завязывать галстук и менять шины. Миллионы смотрят его видео и называют отцом
00:01 5 февраля

Самое читаемое

Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Общество
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Меня называют плохой матерью, а я считаю, что это лучший выбор в нашей ситуации
00:01 12 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть