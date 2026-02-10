Названы самые гостеприимные города мира

Рейтинг из десяти наиболее радушных и приветливых городов составлялся на основе более чем 370 миллионов проверенных отзывов. Список возглавили победители четырнадцатой ежегодной премии платформы Traveller Review Awards, сообщает TimeOut.
Так, на третьем месте в рейтинге самых гостеприимных городов оказался Сан-Мартин-де-лос-Андес в Аргентине. На втором месте расположился Магун, который находится на самом крупном острове архипелага, примерно в 50 километрах от западного побережья Тайваня.
Самым гостеприимным местом в мире стал итальянский город Монтепульчано, средневековое поселение на вершине холма в южной Тоскане. Его население составляет всего 14 тысяч человек, но, как отмечает издание, на протяжении последних 60 лет туризм был неотъемлемой частью его жизни.
Город удобен для пешеходов, так как на нем много узких улиц, свободных от автомобилей. Также Монтепульчано может похвастаться типичной архитектурой в стиле Ренессанса. Побывавшие там туристы отмечают деревенский уют и спокойствие, которые сочетаются с невероятным гостеприимством местных жителей.
Весь список десяти самых гостеприимных городов мира выглядит следующим образом: Монтепульчано, Италия; Магун, Тайвань; Сан-Мартин-де-лос-Андес, Аргентина; курортный Харрогейт, Великобритания; живописный Фредериксбург в центре Техаса, США; очаровательный город в стиле барокко Пиренополис, Бразилия; морской курорт Свакопмунд, Намибия; наполненный традиционной японскй архитектурой Такаяма, Япония; пляжный Нуса-Хедс, Австралия и один из самых древних городов страны Клайпеда, Литва.
