EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Названы самые сексуальные города мира

2 минуты чтения 13:30

В преддверии Дня святого Валентина TimeOut проанализировал результаты своего последнего опроса, в котором 18,5 тысяч жителей крупнейших городов мира ответили на вопрос о том, как часто они занимаются сексом. Издание составило рейтинг из 20 городов, где люди занимаются сексом «хотя бы раз в неделю».

Первое место в списке разделили между собой Макао на южном побережье Китая и Краков, второй по величине город Польши. Там 67% респондентов заявили, что они занимаются сексом раз в неделю или чаще. На втором месте оказались Гвадалахара в Мексике, Сан-Паулу в Бразилии и Люксембург. Там 66% опрошенных занимаются сексом хотя бы еженедельно. Замыкает топ-3 городов португальский Порту с 64%.

TimeOut отмечает, что самой сексуальной страной оказалась Бразилия — три ее города вошли в топ-20. За ней следует Мексика с двумя городами в начале списка. В пятерку лидеров также попали Марсель во Франции, Бангкок в Таиланде, Рио-де-Жанейро в Бразилии, Панама-Сити в Панаме и Кембридж в Великобритании.

Два вчерашних студента создали революционное приложение и разбогатели
Два вчерашних студента создали революционное приложение и разбогатели
Они поставили под угрозу тысячи рабочих мест, зато стали миллиардерами всего за год
Экономика8 минут чтения

Далее в рейтинге идут итальянский Неаполь, колумбийский Медельин, бельгийский Брюссель, вьетнамский Ханой, колумбийская Богота, Мехико, Роттердам, Бразилиа и Сан-Хосе. 

TimeOut также обратил внимание, что в последние несколько лет появились сообщения о том, что зумеры стали меньше заниматься сексом. Например, осенью прошлого года сообщалось, что представители поколения Z занимаются сексом реже пенсионеров, а самым сексуально активным поколением оказались миллениалы. Такую тенденцию исследователи объяснили в том числе экономическими факторами. Кроме того, опрос годовой давности показал, что зумеры реже миллениалов вступают в случайные половые связи и чаще используют презервативы.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Два вчерашних студента создали революционное приложение и разбогатели
Экономика
Два вчерашних студента создали революционное приложение и разбогатели
Они поставили под угрозу тысячи рабочих мест, зато стали миллиардерами всего за год
00:01
Я переехала в Непал и очень довольна
Общество
Я переехала в Непал и очень довольна
Здесь красиво, дешево, а люди открытые и добрые. Но мне пришлось забыть о привычном комфорте
00:01 9 февраля
Каннибал с улицы Орджоникидзе
Криминал
Каннибал с улицы Орджоникидзе
Живший в нищете мужчина несколько лет ел своих гостей. Но поймать его не могли, хотя соседи регулярно находили останки
00:01 8 февраля
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Мем принес авиакомпании миллиард долларов
Интернет и мемы
Мем принес авиакомпании миллиард долларов
В соцсетях подшучивали над ней, но это только пошло ей на пользу
00:01 6 февраля
«Папа, а как?»
Интернет и мемы
«Папа, а как?»
Мужчина создал ютуб-канал, где учит людей завязывать галстук и менять шины. Миллионы смотрят его видео и называют отцом
00:01 5 февраля

Самое читаемое

Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Общество
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Меня называют плохой матерью, а я считаю, что это лучший выбор в нашей ситуации
00:01 12 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть