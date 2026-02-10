Названы самые сексуальные города мира

В преддверии Дня святого Валентина TimeOut проанализировал результаты своего последнего опроса, в котором 18,5 тысяч жителей крупнейших городов мира ответили на вопрос о том, как часто они занимаются сексом. Издание составило рейтинг из 20 городов, где люди занимаются сексом «хотя бы раз в неделю».

Первое место в списке разделили между собой Макао на южном побережье Китая и Краков, второй по величине город Польши. Там 67% респондентов заявили, что они занимаются сексом раз в неделю или чаще. На втором месте оказались Гвадалахара в Мексике, Сан-Паулу в Бразилии и Люксембург. Там 66% опрошенных занимаются сексом хотя бы еженедельно. Замыкает топ-3 городов португальский Порту с 64%.

TimeOut отмечает, что самой сексуальной страной оказалась Бразилия — три ее города вошли в топ-20. За ней следует Мексика с двумя городами в начале списка. В пятерку лидеров также попали Марсель во Франции, Бангкок в Таиланде, Рио-де-Жанейро в Бразилии, Панама-Сити в Панаме и Кембридж в Великобритании.

Далее в рейтинге идут итальянский Неаполь, колумбийский Медельин, бельгийский Брюссель, вьетнамский Ханой, колумбийская Богота, Мехико, Роттердам, Бразилиа и Сан-Хосе.

TimeOut также обратил внимание, что в последние несколько лет появились сообщения о том, что зумеры стали меньше заниматься сексом. Например, осенью прошлого года сообщалось, что представители поколения Z занимаются сексом реже пенсионеров, а самым сексуально активным поколением оказались миллениалы. Такую тенденцию исследователи объяснили в том числе экономическими факторами. Кроме того, опрос годовой давности показал, что зумеры реже миллениалов вступают в случайные половые связи и чаще используют презервативы.