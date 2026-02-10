Рекордное число человек погибло в Альпах

В горах Италии за неделю погибли 13 лыжников, альпинистов и туристов. Десять из них стали жертвами схода лавин, сообщает Assosiated Press со ссылкой на представителей спасательных служб Италии.

Как отмечает издание, снежный покров стал неустойчивым из-за проведения зимних Олимпийских игр. Также ситуация на всем альпийском горном полумесяце, граничащем с Францией, Швейцарией и Австрией, усугубилась сильным снегопадом и штормом.

«В таких условиях спуска одного лыжника и даже естественной нагрузки под весом снега может быть достаточно, чтобы вызвать сход лавины», — заявил в разговоре с Assosiated Press представитель Альпийского корпуса спасателей Италии Федерико Катания.

При этом отмечается, что гибель людей произошла на неухоженных горных склонах вдали от олимпийских объектов в Ломбардии на границе со Швейцарией и Кортина-д’Ампеццо в Венето.

«На управляемых горнолыжных курортах нет опасности для людей, катающихся на лыжах, и, в частности, нет риска для олимпийских объектов. Все эти зоны постоянно контролируются и, как правило, безопасны независимо от олимпийских мероприятий», — добавил Катания.

Ранее в Милане прошли массовые протесты против проведения Олимпийских игр в Италии и присутствия там сотрудников иммиграционной и таможенной полиции США. Всего в демонстрации участвовали около десяти тысяч человек, сообщает Associated Press со ссылкой на итальянскую полицию.

Марш собрал протестующих из Милана, Ломбардии и других районов северной Италии. В ходе протеста демонстранты выражали недовольство экологическими последствиями строительства олимпийских объектов и заявили об «экономическом и социальном ущербе» от проведения Игр. Позже митинг перерос в столкновения с полицией.