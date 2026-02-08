Митинги против Олимпиады в Италии переросли в массовые столкновения с полицией

В Милане 7 февраля прошли массовые протесты против проведения Олимпийских игр в Италии и присутствия там сотрудников иммиграционной и таможенной полиции США (ICE). Ближе к вечеру мирная акция переросла в столкновения между протестующими и полицейскими, пишут CNN и Associated Press.

Всего в мирной демонстрации участвовали около 10 тысяч человек, сообщает Associated Press со ссылкой на итальянскую полицию. Как отмечает CNN, марш собрал протестующих из Милана, Ломбардии и других районов северной Италии. В ходе протеста демонстранты выражали недовольство экологическими последствиями строительства олимпийских объектов и заявили об «экономическом и социальном ущербе» от проведения Игр.

Associated Press пишет, что группа протестующих шла под бой барабанов, держа в руках плакаты с надписями: «Вернем города и освободим горы», «Государства, устроившие геноцид, фашистская полиция и и загрязняющие окружающую среду спонсоры — убирайтесь с Игр». Отмечается, что они также исполняли протестную песню против ICE.

Федеральное агентство, отвечающее за соблюдение иммиграционного законодательства США под названием ICE регулярно направляет своих офицеров на международные мероприятия для помощи с безопасностью членов американской делегации, сообщает Associated Press. При этом, как отмечается, данных о том, что в Италию были отправлены сотрудники ICE, не было.

Их выдавали за лесбиянок — и они прославились на весь мир Теперь все иначе: группа «Тату» выступает в Крыму, а их песни живут своей жизнью Общество 19 минут чтения

Сама акция была организована «Комитетом несостоятельной Олимпиады» (Unsustainable Olympics Committee), который объединил гражданские и экологические движения, трансфеминистские коллективы, студентов, а также про-палестинских и жилищных активистов.

Отмечается, что после мирного марша от площади Медалье д’Оро, протестующие пошли в сторону Олимпийской деревни, охраняемой крупным полицейским кордоном. Associated Press пишет, что участники митинга в масках запустили дымовые шашки и петарды с моста, расположенного в 800 метрах от Олимпийской деревни, где размещены 1 500 спортсменов. По данным CNN, никто из спортсменов не пострадал.

Мем принес авиакомпании миллиард долларов В соцсетях подшучивали над ней, но это только пошло ей на пользу Интернет и мемы 7 минут чтения

Сообщается, что демонстранты покинули территорию Олимпийской деревни и отправилась на площадь Пьяцца Корветто, где и начались столкновения с полицией. Как пишет CNN, группа протестующих запустила фейерверки в сотрудников полиции и полицейские фургоны. Силовики в ответ применили водометы и слезоточивый газ.

XXV Зимние Олимпийские игры в Милане официально открылись в пятницу, 6 февраля. В них примут участие около трех тысяч спортсменов почти из 100 стран. Российские спортсмены также будут участвовать в Играх, однако в 2026 году к соревнованиям были допущены только 13 атлетов. Каждый из них выступит в «нейтральном статусе» без национального флага и гимна.