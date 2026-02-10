Посетителям ботанического сада в Кембридже предложили поговорить с растениями

В Ботаническом саду Кембриджского университета посетителям предложили пообщаться с растениями с помощью искусственного интеллекта. Новая выставка позволяет «побеседовать» с 20 растениями, задавая им вопросы об эволюции, экологии и культурном значении. Об этом сообщает Би-би-си.

В рамках проекта «говорящими» сделали 20 растений. Среди них — лиана из тропического павильона, описанная как дерзкая и насмешливая, и самый большой цветок в мире Титан Арум, представленный как резкий и драматичный «собеседник», известный своим не слишком приятным запахом. В экспозиции также участвуют вельвичия, которую авторы проекта характеризуют как упрямую и ироничную, и эбеновое дерево острова Святой Елены, представленное как выносливый и благородный «персонаж».

Чтобы начать диалог, посетителям нужно отсканировать QR-код рядом с растением — после этого на смартфоне открывается чат. Общение возможно в текстовом или голосовом формате, при этом растения «отвечают» на нескольких языках. Помимо разговоров, выставка включает медитативные сессии и викторины.

Куратор выставки профессор Сэм Брокингтон подчеркнул, что использование искусственного интеллекта не должно заменять научную экспертизу сотрудников сада. По его словам, цель проекта заключается в том, чтобы найти новые способы вовлечения посетителей и стимулировать интерес к миру растений, а также к проблемам утраты биоразнообразия и климатических изменений.

Выставку разработали совместно с компанией Nature Perspectives. Ее сооснователь и гендиректор Гал Занир назвал проект новым форматом взаимодействия с природой — не только изучением, но и «обучением вместе с ней».

Ранее Кембриджский университет уже использовал подобные технологии. Так, в 2024 году посетителям Музея зоологии позволили вести диалоги с животными с помощью ИИ. Разработчики утверждают, что система обучена на отобранных научных данных, чтобы избежать вымышленных или некорректных ответов.