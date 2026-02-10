Нейробиолог рассказал о пользе безделья

Британский нейробиолог Джозеф Джебелли изучил нейробиологические основы отдыха и пришел к нескольким неожиданным выводам. В своей книге «Займись ничем: система долгосрочной продуктивности» он привел научные доказательства в пользу ничегонеделания и регулярного отдыха, которые, по его словам, являются ключевыми условиями рабочей и творческой эффективности. Отрывки из его книги приводит издание «Пчела».

«Нам всю жизнь втолковывали, что безделье — это потакание своим желаниям, беспринципность и даже безответственность. И всегда это — противоположность успеха. Но что, если я скажу: люди часто преуспевают не вопреки своей бездеятельности, а благодаря ей? Что, если я скажу: отдых — отнюдь не потакание себе и не праздное времяпрепровождение, а ключ к процветанию?» — пишет Джебелли.

В своей книге он вспоминает, что работал на износ, когда был сотрудником Вашингтонского университета. Джебелли утверждает, что из-за этого у него развилась повышенная тревожность, которая мешала ему сосредоточиться на работе, а по ночам — уснуть.

«Резко снизилась энергия: я стал быстро уставать и раздражаться по любому поводу. Иммунная система ослабла, что привело к частым простудам и головным болям. Со стороны казалось, что я успешный человек, тогда как на деле я превращался в развалину. Шли годы, и стало ясно, что я не смогу бесконечно поддерживать такой рабочий темп. Как и отец, я был близок к эмоциональному выгоранию и серьезному расстройству психического здоровья. Мозг посылал сигналы SOS, и я понял, что пора к нему прислушаться», — вспоминает автор.

Джебелли решил, что больше не будет перерабатывать, «доказывать окружающим, какой он молодец» и выходить на работу во время болезни. Позже он и вовсе уволился из научной сферы и полностью посвятил себя писательству.

«Вооружившись знаниями в области нейробиологии и печальным семейным опытом взаимоотношений с работой, я стал изучать нейробиологические основы отдыха и сделал несколько удивительных открытий», — пишет автор.

Джебелли пришел к выводу, что перегруженный мозг не становится продуктивнее от постоянной занятости, а, напротив, теряет способность к концентрации, творчеству и принятию решений. По словам нейробиолога, ключевую роль в восстановлении играет так называемая сеть пассивного режима работы мозга, которая активируется именно в моменты отдыха, праздных размышлений и «витания в облаках». Нейробиолог объяснил, что эта сеть отвечает за рефлексию, мышление о будущем, формирование идей и поиск нестандартных решений.

В книге Джебелли также привел данные научных экспериментов, согласно которым люди, получившие возможность отдохнуть перед решением сложных задач, справлялись с ними лучше, чем те, кто работал без перерыва. Аналогичные результаты были получены в результате анализа деятельности медицинских работников, которые лучше справлялись со своими задачами после короткого сна.