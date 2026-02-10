СМИ: в России перестал открываться YouTube

В России перестал открываться видеохостинг YouTube, доступ к нему сейчас возможен только через VPN или другие способы обхода, пишет Business FM.

По данным источников журналистов, это связано с тем, что домен YouTube исчез из DNS-серверов, которые контролирует Роскомнадзор (РКН). Теперь устройства не могут определить IP-адрес сервиса и выдают ошибку при попытке подключения.

По данным портала Downdetector, количество жалоб на YouTube действительно увеличилось около 14:30-15:00 по Москве. Однако оно остается незначительным — за последний час поступила 21 жалоба, за сутки их поступило около 150.

РКН не сообщал об усилении блокировок YouTube или применении дополнительных мер замедления в отношении платформы. Одновременно россияне начали жаловаться на сбои в работе госмессенджера Max — за последний час на эту проблему поступило почти 300 жалоб. Пресс-служба Max наличие сбоев опровергает.

Также 10 февраля российские СМИ рассказали о дополнительном ограничении работы Telegram, которое начал реализовывать РКН. По данным журналистов, замедление либо начнет применяться с 10 февраля, либо уже началось. Власти на момент выхода этой новости не подтверждали новые ограничения официально. Позже они заявили, что будут вводить последовательные ограничения, пока Telegram не начнет исполнять российские законы.

При этом решение о блокировке стало неожиданным и для депутатов Госдумы. Например, Андрей Свинцов заявил, что блокировка Telegram происходит, потому что мессенжер взаимодействует с РКН «через губу».

Его коллега, заместитель председателя комитета по информационной политике Александр Ющенко заявил, что вопрос блокировки в его комитете не обсуждался, а сам РКН должен был начать блокировку только в случае возникновения «вопросов» по законодательной базе.