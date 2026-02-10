EN
Мужчина больше недели хранил дома неразорвавшийся снаряд из-за невозможности взять отгул

2 минуты чтения 10:59

Житель турецкого города Бурса вызвал переполох в местном археологическом музее — он принес в него оружейный снаряд возрастом 110 лет. До этого он хранил его дома 10 дней и не смог прийти в музей раньше — ему не дали отгул на работе. 

Об инциденте пишут агентства DHA и IHA. Мужчина рассказал, что нашел снаряд во время пикника, но не сообщил об этом властям, поскольку собирался отнести его лично. Администрации музея пришлось вызвать следователей, полицию и саперов. 

Снаряд оказался неразорвавшимся и после проверки его отправили на дополнительную экспертизу. Сам мужчина вызвал удивление своей манерой общения с журналистами — он спокойно рассказывал им об обстоятельствах произошедшего. Власти начали проверку по итогам этого инцидента. 

Ранее газета The Guardian рассказала историю маляра Брайана Берфорда из Австралии, который нашел в стенах исторического маяка Кейп-Бруни запечатанную бутылку с посланием. Она пролежала там более 120 лет.

Он проводил плановые работы по техническому обслуживанию объекта и заметил блестящий объект в фонарной комнате на верхнем этаже маяка. Им оказалась бутылка с двумя рукописными страницами. 

Бутылку пришлось открывать с привлечением реставраторов — она оказалась запечатана пробкой, покрытой битумом. Пришлось также приложить немало усилий, чтобы вытащить из нее листы через узкое горлышко. 

Расшифровка письма заняла несколько дней — его написал Дж. Р. Мич, инспектор маяков Морского управления Хобарта. В нем содержалось описание работ по модернизации маяка, которые были проведены в 1903 году.

