Мужчина больше недели хранил дома неразорвавшийся снаряд из-за невозможности взять отгул

Житель турецкого города Бурса вызвал переполох в местном археологическом музее — он принес в него оружейный снаряд возрастом 110 лет. До этого он хранил его дома 10 дней и не смог прийти в музей раньше — ему не дали отгул на работе.

Об инциденте пишут агентства DHA и IHA. Мужчина рассказал, что нашел снаряд во время пикника, но не сообщил об этом властям, поскольку собирался отнести его лично. Администрации музея пришлось вызвать следователей, полицию и саперов.

Снаряд оказался неразорвавшимся и после проверки его отправили на дополнительную экспертизу. Сам мужчина вызвал удивление своей манерой общения с журналистами — он спокойно рассказывал им об обстоятельствах произошедшего. Власти начали проверку по итогам этого инцидента.

Ранее газета The Guardian рассказала историю маляра Брайана Берфорда из Австралии, который нашел в стенах исторического маяка Кейп-Бруни запечатанную бутылку с посланием. Она пролежала там более 120 лет.

Он проводил плановые работы по техническому обслуживанию объекта и заметил блестящий объект в фонарной комнате на верхнем этаже маяка. Им оказалась бутылка с двумя рукописными страницами.

Бутылку пришлось открывать с привлечением реставраторов — она оказалась запечатана пробкой, покрытой битумом. Пришлось также приложить немало усилий, чтобы вытащить из нее листы через узкое горлышко.



Расшифровка письма заняла несколько дней — его написал Дж. Р. Мич, инспектор маяков Морского управления Хобарта. В нем содержалось описание работ по модернизации маяка, которые были проведены в 1903 году.