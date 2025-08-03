Маляр нашел пролежавшую более века в стенах маяка бутылку с посланием

В Австралии маляр Брайан Берфорд обнаружил запечатанную стеклянную бутылку с посланием, которую спрятали в стенах исторического маяка Кейп-Бруни более 120 лет назад. Об этом пишет The Guardian.

По данным издания, Берфорд проводил плановые работы по техническому обслуживанию маяка, когда наткнулся на исторический артефакт. Перейдя в фонарную комнату на верхнем этаже маяка, маляр заметил в полости стены что‑то «блестящее» — бутылку, внутри которой лежал конверт с двумя рукописными страницами.

«Он был так взволнован, что позвонил мне и сообщил, что нашел послание в бутылке», — рассказала менеджер по историческому наследию Службы парков и дикой природы Тасмании Аннита Уагхорн.

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Однако открыть бутылку оказалось непросто: сосуд был запечатан пробкой, покрытой битумом, что усложняло ее вскрытие. Тогда Берфорд обратился за помощью к реставраторам Тасманийского музея и художественной галереи. Старший реставратор бумажных материалов Кобус ван Бреда рассказал, что сначала им пришлось удалить битум с пробки, а затем аккуратно отделить ее от стекла.

«Следующей задачей было извлечь послание из бутылки. Оно было сложено таким образом, что было довольно трудно протащить его через узкое горлышко бутылки, не повредив», — отметил реставратор.

По словам команды реставраторов, расшифровка самого послания заняла несколько дней. Оказалось, что это была инструкция по усовершенствованию маяка, датированная 1903 годом. Письмо подписал Дж. Р. Мич — инспектор маяков Морского управления Хобарта, ответственный за строительство и обслуживание ряда известных маяков Тасмании, включая Кейп-Соррелл, остров Маатсюйкер, остров Тасман, Кейп-Тейбл и Мерси-Блафф.

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Сам маяк Кейп-Бруни был построен в 1838 году, а спустя 70 лет там появились лестница, фонарная комната и линза Френеля. Найденное там письмо планируют выставить на обозрение для широкой публики.