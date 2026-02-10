EN
Интернет и мемы

Instagram и YouTube впервые ответят в суде за вред детской психике

2 минуты чтения

В Калифорнии начался судебный процесс, который может стать поворотным для всей индустрии социальных сетей. В суде Лос-Анджелеса рассматривают иск против компаний Meta и YouTube, которых обвиняют в создании продуктов, вызывающих зависимость у детей и наносящих вред их психическому здоровью. Об этом сообщает Би-би-си.

Истцом выступает девушка, обозначаемая инициалами K.G.M. (также упоминается как Кейли G.M.). По версии ее представителей, в подростковом возрасте она стала зависима от Instagram и YouTube, а механики и алгоритмы платформ способствовали развитию у нее серьезных психологических проблем. Адвокат истицы Марк Лэниер заявил в суде, что компании сознательно проектировали свои продукты так, чтобы вызывать зависимость у несовершеннолетних.

Он также подчеркнул, что ни Meta, ни YouTube не предупреждали пользователей о рисках, связанных с дизайном платформ. По его словам, дело касается «двух самых богатых корпораций в истории, которые сконструировали зависимость в детских мозгах».

Представители Meta и YouTube отвергли обвинения. Адвокат Meta Пол Шмидт заявил, что Instagram не был определяющим фактором в ухудшении психического состояния истицы. По его словам, K.G.M. росла в тяжелой семейной обстановке, сталкивалась с насилием и пренебрежением и начала посещать психотерапевтов в трехлетнем возрасте. «В деле, которое касается психологического неблагополучия, именно это и необходимо учитывать», — сказал Шмидт присяжным.

Процесс, который, как ожидается, продлится около шести недель, юристы и американские СМИ называют «пилотным». Это первое в США дело, в котором присяжным предстоит ответить на вопрос о том, могут ли алгоритмы и дизайн социальных сетей нести юридическую ответственность за психический вред, причиненный детям. Ранее аналогичные иски, поданные семьями, школьными округами и властями отдельных штатов, как правило, прекращались на ранних стадиях или завершались мировыми соглашениями, так и не доходя до рассмотрения по существу.

Юристы отмечают, что исход этого процесса может определить судьбу тысяч аналогичных исков по всей территории США. В ходе слушаний ожидаются показания экспертов, бывших сотрудников Meta, а также топ-менеджеров компаний, включая главу Meta Марка Цукерберга. Решение суда может стать ориентиром для дальнейших требований к соцсетям — как в части компенсаций пострадавшим, так и в вопросах изменения дизайна и алгоритмов платформ.

Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть
