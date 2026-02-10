EN
Глава Казахстана отказался от суперпрезидентской формы правления

2 минуты чтения 12:53

Глава Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев объявил, что страна окончательно расстается с суперпрезидентской формой правления и переходит к президентской. Такое заявление он сделал на расширенном заседании правительства, пишет Tengrinews.kz.

«Панорамный взгляд на политические реформы последних лет позволяет убедиться в том, что Казахстан окончательно расстается с суперпрезидентской формой правления и переходит к президентской республике с авторитетным, влиятельным Парламентом», — сказал Токаев.

По его словам, нормы, заложенные в проекте новой Конституции Казахстана, закрепляют последовательность и логику развития политической системы на основе концепции «Сильный президент — влиятельный парламент — подотчетное правительство».

Как отметил Токаев, предлагаемые реформы логично продолжают начатые изменения. Вместе с политическими преобразованиями последних лет, включая конституционную реформу 2022 года, они поднимают вопрос о необходимости полной перезагрузки конституционных основ государства, заявил президент Казахстана.

По сути, речь идет о создании новой системы управления страной, пояснил Токаев. По его словам, изменения в Конституции позволят перераспределить полномочия между ветвями власти, сделать систему сдержек и противовесов более сбалансированной, а также повысить эффективность и устойчивость политических институтов.

«В проекте новой Конституции принцип «не человек для государства, а государство для человека» обрел более осязаемые очертания. Это то, к чему мы последовательно идем с 2019 года», — подчеркнул Токаев.

Новый проект Конституции был опубликован на сайте Конституционного суда республики 31 января. Власти республики планируют внести изменения в 77 из 101 статьи действующего Основного закона. «Ключевой особенностью» нового текста Конституции инициаторы назвали «ориентацию на права человека». Кроме того, в новой Конституции изменили формулировку об использовании русского языка. 

Так, согласно статье 9 действующего Основного закона, в госорганизациях и органах местного самоуправления наравне с казахским официально употребляется русский язык. В проекте новой Конституции предлагается заменить слово «наравне» на слово «наряду». 

Толчком к проведению реформ в стране стали массовые акции протеста, начавшиеся в январе 2022 года.

