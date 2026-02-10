Блогер рассказал о жизни в квартирах размером со шкаф

Американский тревел-блогер Дрю Бински опубликовал в своем Youtube-канале видео о жизни в микроквартирах в Сеуле. Ролик набрал почти два миллиона просмотров и вызвал активное обсуждение условий проживания, стоимости жилья и социальных проблем в Южной Корее.

Речь идет о так называемых госивонах — крошечных комнатах, изначально предназначенных для людей, готовящихся к государственным экзаменам. Со временем такие помещения превратились в долгосрочное жилье для тех, кто не может позволить себе аренду обычной квартиры в одном из самых дорогих городов страны. По словам Бински, в Сеуле в подобных условиях проживают около 150 тысяч человек. В своем видео он посещает несколько таких комнат в разных районах города и называет их самым дешевым вариантом проживания.

По словам блогера, некоторые комнаты едва превышают размер односпальной кровати. В одном из помещений проход оказался шириной около 60 сантиметров, а в ряде случаев в комнатах отсутствуют окна. Стоимость аренды колеблется от 200 до 285 долларов в месяц и включает интернет, кондиционер, а также базовые продукты — рис, лапшу и кимчи.

Вместе с тем жильцы жалуются на проблемы с вентиляцией и канализацией. «Я здесь всего пять минут, а мне уже некомфортно и трудно дышать», — говорит Бински, показывая одну из комнат. В другом эпизоде он добавляет: «Некоторые назвали бы это шкафом, но в Корее это считается полноценным домом».

Бински также рассказал о собственном опыте жизни в Южной Корее в 2013–2015 годах, когда он работал там преподавателем английского языка. По его словам, он жил в малогабаритной квартире, где раковина и душ были совмещены, и при включении воды одежда каждый раз промокала.

В видео отмечается, что госивоны изначально создавались как временное жилье для подготовки к экзаменам, однако со временем стали местом постоянного проживания. Сегодня в таких комнатах живут не только молодые люди, но и жители среднего возраста. В комментариях под видео пользователи спорят о допустимости таких условий, связывая их распространение с высокими ценами на аренду в Сеуле.