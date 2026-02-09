Топливный кризис на Кубе начал влиять на российских туристов

На Кубе начался топливный кризис — главный аэропорт страны уже объявил о том, что с 10 февраля не сможет заправлять вылетающие самолеты в течение месяца. Об этом пишет РБК.

Аналогичная проблема будет наблюдаться еще в восьми аэропортах страны — авиакомпании будут сами доставлять дополнительное топливо на Кубу, совершать остановки в третьих странах для дозаправки или отменять рейсы.

Спикер Кремля Дмитрий Песков назвал ситуацию с нехваткой топлива на Кубе критической. Давление на Гавану со стороны США Москва считает «удушающими приемами» и ищет способы помочь Кубе. Подробнее о них Песков рассказывать не стал.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского союза туриндустрии (РСТ) сообщает, что на острове сейчас находятся около четырех тысяч туристов из России, прибывших по организованным турам.

Ситуация для них, по данным РСТ, остается стабильной, а проблем с вылетом с Кубы пока не наблюдается. При этом уже операторы уже начали рассматривать «корректировки расписаний», отмечается в материале.

Туристический портал TourDom сообщил о закрытии части отелей из-за топливно-энергетического кризиса в курортном городе Варадеро, подтверждение этой информации авторы получили от турагентства Cubatut, которое специализируется на продаже туров на Кубу.

По данным портала, туристов уже начали переселять в другие отели. Некоторые из них применяют гибридную форму — новых туристов селят в другие места, но уже заселившимся гостям разрешают завершить отдых. Работники в части из них переходят на вахтовый метод работы в целях экономии бензина.

В конце января США объявили о топливной блокаде Кубы. Своим указом президент Дональд Трамп пообещал ввести дополнительные пошлины для любой страны, которая будет поставлять или продавать острову нефть.

Эти меры связаны с тем, что Белый дом считает действия властей Кубы угрожающими национальной безопасности США. Например, в указе Трампа упоминается сотрудничество Гаваны с Россией, Китаем и Ираном, а также поддержка терроризма в регионе.