EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

В США объявлено чрезвычайное положение

2 минуты чтения 08:04 | Обновлено: 11:33
В США объявлено чрезвычайное положение

Президент США Дональд Трамп подписал указ об объявлении в стране чрезвычайного положения, его текст доступен на сайте Белого дома.

Ученые работают над компьютером из человеческих клеток
Ученые работают над компьютером из человеческих клеток
Они называют его более эффективным аналогом ИИ. Будут ли у него чувства?
Мир6 минут чтения

Необходимость этой меры глава государства обосновал угрозами, которые, по его мнению, исходят в адрес США от Кубы. Он пообещал ввести дополнительные пошлины на поставку товаров в США для любой страны, которая продает или поставляет Кубе нефть.

Указ вступил в силу 30 января. В его тексте отмечено, что Трамп может корректировать и дополнять его, если Куба или другие государства предпримут действия, которые снизят уровень угрозы для национальной безопасности США.

Белый дом считает, что правительство Кубы угрожает США и их гражданам из-за того, что страна поддерживает связь с враждебными Вашингтону государствами и террористическими группировками. В числе последних в указе названы Хамас и Хезболла.

Отмечается, что США недовольны сотрудничеством Кубы с Россией, Китаем и Ираном, а также размещением на Кубе военных и разведывательных объектов, которые угрожают безопасности Соединенных штатов. В качестве примера назван «крупнейший российский объект радиоэлектронной разведки», деятельность которого, по мнению США, направлена на похищение секретных данных.

Я переехала в Бразилию и очень довольна
Я переехала в Бразилию и очень довольна
Здесь недорого и красиво, а уже через год я смогу претендовать на гражданство, потому что родила тут дочь
Общество8 минут чтения

Расположение этого объекта в тексте президента США не указано. Вероятно, речь идет о бывшем советском радиолокационном центре «Лурдес», который, по сообщениям СМИ, Россия снова начала использовать после 2014 года.

По мнению Белого дома, «кубинский коммунистический режим» поддерживает терроризм в регионе и дестабилизирует обстановку в нем, а также нарушает права собственных граждан. Вашингтон, как отмечается в указе, планирует «привлечь к ответственности» власти Кубы. Срок действия указа в его тексте не обозначен.

Financial Times со ссылкой на мнение аналитиков Kpler отмечает, что текущих запасов нефти при сохранении прежнего уровня потребления Кубе хватит примерно на 15-20 дней.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я переехала в Бразилию и очень довольна
Общество
Я переехала в Бразилию и очень довольна
Здесь недорого и красиво, а уже через год я смогу претендовать на гражданство, потому что родила тут дочь
00:01
Ученые работают над компьютером из человеческих клеток
Мир
Ученые работают над компьютером из человеческих клеток
Они называют его более эффективным аналогом ИИ. Будут ли у него чувства?
00:01 29 января
Тренд на «взлом пениса» набирает популярность
Интернет и мемы
Тренд на «взлом пениса» набирает популярность
Известные биохакеры вводят в него ботокс и проводят странные манипуляции — все ради омоложения. Это правда работает?
00:14 28 января
Ее затравили за роман с президентом
Мир
Ее затравили за роман с президентом
Президент завел отношения с подчиненной, а ее жизнь превратилась в ад
00:01 27 января
Отчим показал мне, какими должны быть настоящие мужчины
Общество
Отчим показал мне, какими должны быть настоящие мужчины
Он защитил нас с мамой — и я теперь ничего не боюсь
00:01 26 января
Мем, вышедший из-под контроля
Интернет и мемы
Мем, вышедший из-под контроля
Американец создал группу за 10 дней и стал известен на весь мир. Ему помогли песня про обрезание и немного везения
00:01 25 января

Самое читаемое

Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Еще одна страна перейдет на евро
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Еще одна страна перейдет на евро
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке