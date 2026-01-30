В США объявлено чрезвычайное положение

Президент США Дональд Трамп подписал указ об объявлении в стране чрезвычайного положения, его текст доступен на сайте Белого дома.

Необходимость этой меры глава государства обосновал угрозами, которые, по его мнению, исходят в адрес США от Кубы. Он пообещал ввести дополнительные пошлины на поставку товаров в США для любой страны, которая продает или поставляет Кубе нефть.

Указ вступил в силу 30 января. В его тексте отмечено, что Трамп может корректировать и дополнять его, если Куба или другие государства предпримут действия, которые снизят уровень угрозы для национальной безопасности США.

Белый дом считает, что правительство Кубы угрожает США и их гражданам из-за того, что страна поддерживает связь с враждебными Вашингтону государствами и террористическими группировками. В числе последних в указе названы Хамас и Хезболла.

Отмечается, что США недовольны сотрудничеством Кубы с Россией, Китаем и Ираном, а также размещением на Кубе военных и разведывательных объектов, которые угрожают безопасности Соединенных штатов. В качестве примера назван «крупнейший российский объект радиоэлектронной разведки», деятельность которого, по мнению США, направлена на похищение секретных данных.

Расположение этого объекта в тексте президента США не указано. Вероятно, речь идет о бывшем советском радиолокационном центре «Лурдес», который, по сообщениям СМИ, Россия снова начала использовать после 2014 года.

По мнению Белого дома, «кубинский коммунистический режим» поддерживает терроризм в регионе и дестабилизирует обстановку в нем, а также нарушает права собственных граждан. Вашингтон, как отмечается в указе, планирует «привлечь к ответственности» власти Кубы. Срок действия указа в его тексте не обозначен.

Financial Times со ссылкой на мнение аналитиков Kpler отмечает, что текущих запасов нефти при сохранении прежнего уровня потребления Кубе хватит примерно на 15-20 дней.