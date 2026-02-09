Тело замерзшего в поле подростка случайно нашел тракторист

В Саратовской области обнаружили тело пропавшего ранее подростка, сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК).

По информации ведомства, тело нашли в поле, которое находится в семи километрах «в восточном направлении» от села Ревино Красноармейского района. «Видимых телесных повреждений» на нем не обнаружено.

Собеседник РИА «Новости» рассказал, что подросток замерз насмерть, а его тело обнаружил местный житель — тракторист. В СК отметили, что причину смерти установят судебно-медицинские эксперты.

Как рассказало агентство, 15-летний мальчик 5 февраля ушел из дома в селе Привольное Ровенского района на левом берегу Волги и не вернулся. В тот же день родители заявили о пропаже и полиция начала поиски ребенка. Еще во время поисковой операции, СК возбудили уголовное дело об убийстве.

Позже к поискам, которые охватили все села в радиусе 40 километров от места пропажи, подключились волонтеры из шести регионов и местные жители. Для обнаружения подростка были задействованы беспилотники и снегоходы.

Как сообщил ТАСС председатель отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев, поиски были сложными, так как высота снежного покрова в этом районе была выше колена. Сначала поисками управляли добровольцы саратовского подразделения отряда, но позже руководство операцией возглавили волонтеры из Москвы.

Ранее в Ленинградской области нашли тело пропавшего 30 января в Санкт-Петербурге девятилетнего Паши. В похищении и убийстве признался задержанный 2 февраля 38-летний Петр Жилкин. По данным СМИ, на допросе мужчина заявил, что предложил мальчику заплатить за услуги интимного характера.

Ребенок отказался и потребовал заплатить ему 500 тысяч рублей за молчание, говорится в публикациях. После этого, как утверждается, Жилкин убил его и утопил в водоеме.