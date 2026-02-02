Мужчина похитил и утопил 9-летнего мальчика

В Пскове задержали похитителя 9-летнего Паши. 38-летний Петр Жилкин уже признался в убийстве мальчика. Преступник указал следственным органам место, где утопил ребенка, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

В данный момент, как отмечает «Фонтанка», следственная группа выехала на указанное место, чтобы найти тело мальчика. 30 января ребенок перестал выходить на связь с родителями после того, как ушел из дома на Красносельском шоссе в Петербурге. Камеры наружного наблюдения зафиксировали, как мальчик сел в автомобиль к мужчине.

Также у убийцы в телефоне и на компьютере обнаружили детское порно. По предварительным данным, оно может быть как-то связано с исчезновением мальчика. По данным «Фонтанки», оперативники вскрыли переписку задержанного. Из нее выяснилось, что мужчина и пропавший мальчик могли быть знакомы. Ребенок якобы угрожал раскрыть некую информацию, если не получит вознаграждение. Тогда и состоялась их встреча 30 января, после которой 9-летний Паша пропал.

Как пишет телеграм-канал «Ротонда», местные жители говорили, что Паша был из многодетной и не самой благополучной семьи. Так, мальчик якобы мыл фары и стекла автомобилей на парковке в обмен на денежное вознаграждение. Именно там мужчина и мог познакомиться с мальчиком, который предположительно неоднократно мыл его машину.

Мальчика искали несколько дней. В его поисках участвовали около 200 волонтеров и порядка сотни сотрудников полиции. Позже машину предполагаемого похитителя удалось отследить до Пскова. Однако мужчина действовал крайне осторожно, включая телефон лишь на несколько секунд, из-за чего полиция не могла точно установить его местоположение. Тем не менее круг поиска постепенно сужался и уже 2 февраля преступника удалось задержать на съемной квартире.

Сознавшийся в убийстве мальчика — 38-летний Петр Жилкин, который родился в Луганской области. До 2010 года жил под Ростовом, а затем переехал в Санкт-Петербург, где встретил будущую жену. Однако с женщиной он вскоре развелся.

Журналисты отмечают, что Жилкин регистрировался как индивидуальный предприниматель. Не бедствовал, имея возможность периодически покупать новые автомобили. При этом у него не было никаких наказаний, которые бы наталкивали на подозрение о его преступных наклонностях.