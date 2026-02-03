СМИ: предполагаемый убийца 9-летнего мальчика обвинил его в шантаже

Признавшийся в убийстве 9-летнего Паши в Петербурге 38-летний Петр Жилкин заявил, что ребенок шантажировал его и требовал 500 тысяч рублей. Об этом, по данным близкого к силовикам телеграм-канала Baza, Жилкин сообщил силовикам на допросе.
По его словам, он встретил ребенка на парковке у супермаркета, пригласил его в машину и предложил 5-10 тысяч рублей за услуги интимного характера. Однако мальчик отказался и якобы стал шантажировать мужчину, требуя полмиллиона рублей.
Как рассказал Жилкин, попытка шантажа сильно его разозлила и он ударил Пашу по голове, отчего ребенок скончался на месте. После этого, по данным Baza, Жилкин поехал с телом ребенка домой. Там он оставил телефон, взял скотч, обмотал им тело мальчика и отправился в Ленобласть, чтобы избавиться от трупа.
В свою очередь, другой близкий к силовикам телеграм-канал — Shot — без указания источников утверждает, что шантажировать Жилкина придумали родители Паши. По данным издания, пара вела асоциальный образ жизни и, воспитывая семерых детей, нигде не работала.
Shot пишет, что Жилкин сначала предложил ребенку вступить с ним в интимную связь, а тот рассказал об этом родителям, которые решили на этом заработать. После этого Жилкин похитил и убил ребенка, а затем утопил его тело в Симоновском ручье в Ленинградской области.
Петра Жилкина задержали накануне в Пскове по подозрению в похищении и убийстве ребенка. На допросе он сознался в содеянном и указал силовикам место, где спрятал тело мальчика. Позже региональное управление Следственного комитета сообщило, что правоохранителям удалось найти труп убитого ребенка.