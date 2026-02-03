EN
Криминал

СМИ: предполагаемый убийца 9-летнего мальчика обвинил его в шантаже

2 минуты чтения 14:53 | Обновлено: 15:30

Признавшийся в убийстве 9-летнего Паши в Петербурге 38-летний Петр Жилкин заявил, что ребенок шантажировал его и требовал 500 тысяч рублей. Об этом, по данным близкого к силовикам телеграм-канала Baza, Жилкин сообщил силовикам на допросе.

По его словам, он встретил ребенка на парковке у супермаркета, пригласил его в машину и предложил 5-10 тысяч рублей за услуги интимного характера. Однако мальчик отказался и якобы стал шантажировать мужчину, требуя полмиллиона рублей.

Как рассказал Жилкин, попытка шантажа сильно его разозлила и он ударил Пашу по голове, отчего ребенок скончался на месте. После этого, по данным Baza, Жилкин поехал с телом ребенка домой. Там он оставил телефон, взял скотч, обмотал им тело мальчика и отправился в Ленобласть, чтобы избавиться от трупа.

В свою очередь, другой близкий к силовикам телеграм-канал — Shot — без указания источников утверждает, что шантажировать Жилкина придумали родители Паши. По данным издания, пара вела асоциальный образ жизни и, воспитывая семерых детей, нигде не работала.

Их выдавали за лесбиянок — и они прославились на весь мир
Их выдавали за лесбиянок — и они прославились на весь мир
Теперь все иначе: группа «Тату» выступает в Крыму, а их песни живут своей жизнью
Общество19 минут чтения

Shot пишет, что Жилкин сначала предложил ребенку вступить с ним в интимную связь, а тот рассказал об этом родителям, которые решили на этом заработать. После этого Жилкин похитил и убил ребенка, а затем утопил его тело в Симоновском ручье в Ленинградской области.

Петра Жилкина задержали накануне в Пскове по подозрению в похищении и убийстве ребенка. На допросе он сознался в содеянном и указал силовикам место, где спрятал тело мальчика. Позже региональное управление Следственного комитета сообщило, что правоохранителям удалось найти труп убитого ребенка.

