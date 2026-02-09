EN
В Южной Корее предложили «импортировать» женщин

09:14

Выступление главы округа Джиндо в южнокорейской провинции Южная Чолла Ким Хи-су, в котором он предложил свой вариант решения проблемы низкой рождаемости в стране, вызвало волну общественного негодования и дипломатический скандал, пишет издание Korean Herald.

«Если до этого дойдет, нам следует импортировать молодых женщин из Шри-Ланки или Вьетнама, чтобы молодые люди из сельских районов могли на них жениться», — сказал он, призывая принять законодательные меры для противодействия быстрому сокращению населения в регионе.

Это заявление сначала вызвало бурю негодования среди корейцев, оставивших множество гневных комментариев на страницах администрации провинции. «Как гражданина Кореи, меня возмущают слова губернатора. Что вы имеете в виду под „импортом женщин“? Он должен извиниться и уйти в отставку», — гласит один из них.

Позже заявление главы Джиндо распространилось во вьетнамских СМИ и на него отреагировало посольство Вьетнама в Сеуле. По данным издания, дипмиссия направила письмо властям региона, в котором назвала слова Кима «оскорбительными и неуместными».

Я переехала в Непал и очень довольна
Я переехала в Непал и очень довольна
Здесь красиво, дешево, а люди открытые и добрые. Но мне пришлось забыть о привычном комфорте
Общество7 минут чтения

Сам Ким принес публичные извинения. «Я не хотел унизить какую-либо конкретную страну или человека. Я выбрал неуместные слова, пытаясь выразить необходимость притока незамужних иностранных женщин для поощрения браков среди мужчин в сельских общинах как способа повышения устойчивости», — сказал он.

Кроме того, правительство Южной Чоллы отдельно извинилось за слова Кима и пообещало направить соответствующие письма в посольства Вьетнама и Шри-Ланки. В опубликованном заявлении власти провинции принесли официальные извинения «странам, которые пострадали от неуместных замечаний губернатора Кима, их правительствам, посольствам, гражданам и женщинам, которые были оскорблены».

Каннибал с улицы Орджоникидзе
Каннибал с улицы Орджоникидзе
Живший в нищете мужчина несколько лет ел своих гостей. Но поймать его не могли, хотя соседи регулярно находили останки
Криминал13 минут чтения

«Мы глубоко склоняем головы в знак извинения», — говорится в письме. В нем также подчеркивается, что использование слова «импорт» объективирует женщин и унижает человеческое достоинство. В то же письме правительство провинции обязалось усилить меры по защите прав человека и борьбу с дискриминацией.

Между тем, как отмечает Korean Herald, по состоянию на 2024 год в Южной Корее проживали 145 700 женщин-мигранток, состоящих в браке с корейскими гражданами. Около 25% из них — уроженки Вьетнама, пишет газета.

Низкая рождаемость приводит к сокращению численности южнокорейского населения, несмотря на усилия властей и многомиллиардные вложения. По существующим прогнозам, при нынешних темпах снижения численность населения страны к концу XXI века сократится почти вдвое и составит 26,8 миллиона человек.

