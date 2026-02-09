EN
Одни из самых дорогих медалей в истории Олимпиады оказались слишком хрупкими

16:22

Несколько призеров зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии пожаловались на некачественные медали, которые сломались всего через несколько часов после официального награждения. Организаторы Олимпиады в ответ заявили, что знают о проблеме и пытаются с ней разобраться, пишет NBC News.

Американская горнолыжница Бризи Джонсон рассказала, что ее медаль сломалась, когда она «прыгала от радости», празднуя свою победу. Медаль также сломалась у немецкого биатлониста Юстуса Штрелова, когда он танцевал, отмечая победу вместе с командой.

Фигуристка сборной США Алиса Лю, в свою очередь, опубликовала в соцсетях видео с золотой медалью, которая также оторвалась от ленты. «Моей медали лента не нужна», — подписала она свою публикацию. Ранее о проблемах с медалью сообщила и шведская лыжница Эбба Андерсон.

Медали спортсменов отсоединялись от лент из-за проблем с креплением. После падения, в некоторых случаях, от них откалывались части. 

Операционный директор Олимпийских игр 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо Андреа Франчизи подтвердил, что оргкомитет знает о проблемах с медалями и уже начал выяснять их причины. По его словам, церемония вручения наград должна оставаться безупречной, потому что для спортсменов это один из самых важных и эмоциональных моментов карьеры.

«Мы знаем об этой ситуации и видели фотографии. Сейчас мы разбираемся, в чем именно проблема. Конечно, мы уделяем этому вопросу максимальное внимание: медаль — это мечта спортсменов, и мы хотим, чтобы момент ее вручения был абсолютно идеальным. Для нас это действительно один из самых важных моментов, поэтому мы работаем над решением», — сказал он во время пресс-конференции.

Медали для игр изготовил Государственный полиграфический и монетный институт Италии (IPZS). Ранее Forbes сообщил, что эти награды стали одними из самых дорогих в истории из-за роста цен на золото и серебро. Так, по версии Oxford Economics, золотая медаль оценивается в 1940 долларов, а серебряная — примерно в 1000 долларов.

Техасская торговая компания Dillon Gage Metals, в свою очередь, оценила золотую медаль в 2357 долларов, а серебряную — в 1399 долларов.

Цены на медали могут стать значительно выше при их продаже на аукционе. Эксперт по олимпийским сувенирам Бобби Итон из аукционного дома RR Auction в Бостоне заявил, что в течение нескольких лет обладатель золота на зимней Олимпиаде-2026 сможет продать медаль за 60-80 тысяч долларов.

Это не первый случай в последние годы, когда у спортсменов возникали проблемы с медалями. На летних Олимпийских играх 2024 года в Париже покрытие медалей трескалось и слезало. В январе 2025 года издание La Lettre сообщило, что проблема возникла из-за срочной замены одного из компонентов — оксида хрома, использование которого ограничено в Европейском союзе из-за токсичности. К февралю того же года Парижский монетный двор получил 220 запросов на замену поврежденных медалей.

