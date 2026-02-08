EN
Z-блогеры сообщили о начале реактивации Starlink в российских войсках

2 минуты чтения 18:00 | Обновлено: 18:03

Российские Z-блогеры сообщили об успешном нахождении способа переподключения терминалов спутниковой связи Starlink. Об этом пишет Astra со ссылкой на результаты собственного исследования.

Каннибал с улицы Орджоникидзе
Каннибал с улицы Орджоникидзе
Живший в нищете мужчина несколько лет ел своих гостей. Но поймать его не могли, хотя соседи регулярно находили останки
Криминал13 минут чтения

Издание также отмечает, что ему удалось найти в мессенджере Telegram боты, которые предлагают помощь в активации терминалов через «дропов» на территории Украины. В их описании содержатся также обещания решить проблемы с любыми блокировками и гарантировать стабильную работу интернета.

Телеграм-канал «Техник БПЛА» пишет, что армия России якобы смогла реактивировать 11 терминалов Starlink из 15. В тексте публикации также утверждается, что Starlink якобы работает и на территории Курской области.

Z-военкор Владимир Романов в своем телеграм-канале попросил не сообщать о найденных способах вернуть работоспособность терминалам Starlink, поскольку этой информацией может воспользоваться Украина. Независимых подтверждений переподключения терминалов на момент публикации нет.

Информация об этом поступила и в Министерство обороны Украины. Советник министра Сергей Бескрестнов подтвердил, что предложения о выплате за активицию терминала уже начали поступать украинцам. Вознаграждение за это, по его сведениям, доходит до 10 тысяч гривен (почти 18 тысяч рублей).

Бескрестнов отметил, что передачу своих данных для активации Starlink для российских войск власти Украины могут посчитать уголовным преступлением, совершение которого приведет к длительному тюремному заключению.

Выявлять таких людей власти планируют с помощью сверки номеров находящихся у российской стороны терминалов с данными, которые предоставлялись для их активации. При этом, по словам Бескрестнова, в Украине уже знают, как заблокировать реактивированные терминалы Starlink.

Ранее украинские военные заявили, что после блокировки Starlink скорость продвижения российских войск заметно снизилась. Однако расследователь и основатель проекта Conflict Intelligence Team Руслан Левиев отнесся к этим выводам скептически, заявив, что снижение темпов наступления связано с локальными проблемами со связью. Сам Starlink, по его данным, не был основой военно-полевой связи российской армии.

