Украина заявила о замедлении российского наступления после отключения Starlink

2 минуты чтения 12:35

Темпы российского наступления на фронте в Украине значительно снизились после того, как армия России лишилась возможности использовать системы спутникового доступа к интернету Starlink. Об этом пишет американское издание Politico, ссылаясь на источники среди украинских военных.

«В настоящее время такая тенденция действительно наблюдается. Но нужно будет дальше наблюдать, сохранится ли она и не появятся ли другие факторы», — заявил один из них. Другой украинский военный охарактеризовал ситуацию жестче. «Они как слепые котята», — сказал он.

В свою очередь, советник Минобороны Украины Сергей Бескрестнов написал в своих соцсетях, что «у противника на фронтах не проблемы, у противника катастрофа». «Все управление войсками легло. На многих участках остановлены штурмовые действия», — добавил он.

В то же время известный расследователь и основатель проекта Conflict Intelligence Team Руслан Левиев скептически оценил заявления украинских военных. Эксперт предположил, что проблемы российских военных со связью носят локальный характер, так как Starlink не был основой военно-полевой связи российской армии.

Гречневый суп с таллием
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
Криминал13 минут чтения

1 февраля стало известно, что Starlink по просьбе министерства обороны Украины ограничит работу в районах боевых действий тех своих терминалов, которые не будут зарегистрированы в украинских госорганах. Свою просьбу к владельцу компании миллиардеру Илону Маску украинские военные объяснили тем, что российская армия начала использовать его спутниковую связь для управления дронами-камикадзе, атакующими украинскую инфраструктуру.

После этого в провоенных российских телеграм-каналах стали появляться многочисленные сообщения о проблемах со связью у воюющих в Украине подразделений армии России.

