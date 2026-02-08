В Госдуме предложили запретить доступ к порносайтам для бездетных россиян

Заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая предложила запретить доступ к порносайтам россиянам-зумерам, у которых еще нет детей. Видеозапись со словами Буцкой в своем телеграм-канале выложила журналист Наталия Троицкая.

Порносайты депутат назвала «суррогатами», которые отвлекают россиян от секса. «Если мы просто закроем глаза на эту ситуацию, то, вероятно, тот самый сперматозоид никогда не соединится с той самой яйцеклеткой», — так Буцкая объяснила необходимость новых ограничений.

При этом Троицкая отметила, что опубликованная ей видеозапись является ответом Буцкой на вопрос о том, как повысить рождаемость именно среди зумеров. Депутат не рассказала, будет ли такая мера, по ее мнению, эффективна и для россиян более старшего возраста.

Ранее запретить порносайты в России предлагал депутат Госдумы Михаил Матвеев. Он посчитал, что публикуемый на них контент наносит вред здоровью общества. По его мнению, порно является одним из механизмов развращения общества, который используется с 1990-х годов. При этом Матвеев отметил, что не знает, возможно ли технически осуществить выдвинутое им предложение.

В конце июля 2025 года запрет доступа к порносайтам был одобрен в Кыргызстане, он вступил в силу в начале августа. Власти этой страны посчитали, что все интернет-провайдеры должны блокировать порносайты для «защиты моральных и нравственных ценностей общества, а также духовно-нравственного здоровья личности».

Инициативу выдвинула группа депутатов, которая считает, что порнографический контент не соответствует исламским моральным ценностям и угрожает развращению молодежи в стране. При обсуждении закона выдвигались сомнения в его исполнимости из-за распространения VPN-сервисов.