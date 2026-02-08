EN
Интернет и мемы

В Госдуме предложили запретить доступ к порносайтам для бездетных россиян

2 минуты чтения 18:43

Заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая предложила запретить доступ к порносайтам россиянам-зумерам, у которых еще нет детей. Видеозапись со словами Буцкой в своем телеграм-канале выложила журналист Наталия Троицкая.

Каннибал с улицы Орджоникидзе
Каннибал с улицы Орджоникидзе
Живший в нищете мужчина несколько лет ел своих гостей. Но поймать его не могли, хотя соседи регулярно находили останки
Криминал13 минут чтения

Порносайты депутат назвала «суррогатами», которые отвлекают россиян от секса. «Если мы просто закроем глаза на эту ситуацию, то, вероятно, тот самый сперматозоид никогда не соединится с той самой яйцеклеткой», — так Буцкая объяснила необходимость новых ограничений.

При этом Троицкая отметила, что опубликованная ей видеозапись является ответом Буцкой на вопрос о том, как повысить рождаемость именно среди зумеров. Депутат не рассказала, будет ли такая мера, по ее мнению, эффективна и для россиян более старшего возраста.

Ранее запретить порносайты в России предлагал депутат Госдумы Михаил Матвеев. Он посчитал, что публикуемый на них контент наносит вред здоровью общества. По его мнению, порно является одним из механизмов развращения общества, который используется с 1990-х годов. При этом Матвеев отметил, что не знает, возможно ли технически осуществить выдвинутое им предложение.

В конце июля 2025 года запрет доступа к порносайтам был одобрен в Кыргызстане, он вступил в силу в начале августа. Власти этой страны посчитали, что все интернет-провайдеры должны блокировать порносайты для «защиты моральных и нравственных ценностей общества, а также духовно-нравственного здоровья личности».

Инициативу выдвинула группа депутатов, которая считает, что порнографический контент не соответствует исламским моральным ценностям и угрожает развращению молодежи в стране. При обсуждении закона выдвигались сомнения в его исполнимости из-за распространения VPN-сервисов.

