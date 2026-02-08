СМИ рассказали о формирующем взгляды администрации Трампа на войну в Украине сером кардинале

Заместитель советника по национальной безопасности США Энди Бейкер редко появляется на публике, однако именно он участвует в формировании позиции администрации президента Дональда Трампа в отношении европейских союзников. Об этом пишет Politico со ссылкой на более 10 собеседников, включая представителей администрации Дональда Трампа, европейских чиновников и экспертов в области внешней политики.

Единственный раз, когда Бейкер случайно оказался в центре внимания, произошел в марте во время скандала с утечкой информации из группового чата об ударах по хуситам в Йемене. Тогда вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал его своим главным контактным лицом в администрации.

Politico отмечает, что низкая публичная узнаваемость Бейкера скрывает его растущее влияние. По словам источников, именно он формирует внешнеполитический курс вице-президента Джей Ди Вэнса и участвует в принятии ключевых решений Белого дома, особенно в отношении союзников США в Европе. Он также является «ключом» к пониманию некоторых аспектов внешней политики президента Дональда Трампа, которые загнали украинских и европейских чиновников «в тупик».

Сообщается, что Бейкер, свободно владеющий русским, болгарским и персидским языками, активно участвовал в усилиях США оказать посредничество для заключения мирного соглашения между Россией и Украиной.

«Энди был ключевым советником и исполнителем на раннем этапе формирования и запуска переговоров по Украине, включая такие вопросы, как соглашение по полезным ископаемым», — рассказал Politico бывший заместитель советника Трампа по нацбезопасности Алекс Вонг.

Неназванный собеседник издания утверждает, что на протяжении всего переговорного процесса Бейкер предлагал «практичные» и «креативные идеи» по завершению войны. Он также подчеркнул, что «его подход не является антиукраинским, как утверждают некоторые критики».

«Бейкер и Вэнс прежде всего хотят, чтобы США держались подальше от некоторых глобальных обязательств, которые, по их мнению, не важны для Америки. Во-вторых, они искренне хотят помочь завершить эту войну», — добавил собеседник Politico.

Тем не менее подход Бейкера к прекращению войны вызвал раздражение у некоторых союзников США. Один европейский чиновник охарактеризовал его как «очень умного», но отметил, что «его понимание России существенно отличается от нашего».