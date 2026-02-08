EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

СМИ рассказали о формирующем взгляды администрации Трампа на войну в Украине сером кардинале

2 минуты чтения 08:22

Заместитель советника по национальной безопасности США Энди Бейкер редко появляется на публике, однако именно он участвует в формировании позиции администрации президента Дональда Трампа в отношении европейских союзников. Об этом пишет Politico со ссылкой на более 10 собеседников, включая представителей администрации Дональда Трампа, европейских чиновников и экспертов в области внешней политики. 

Единственный раз, когда Бейкер случайно оказался в центре внимания, произошел в марте во время скандала с утечкой информации из группового чата об ударах по хуситам в Йемене. Тогда вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал его своим главным контактным лицом в администрации.

Politico отмечает, что низкая публичная узнаваемость Бейкера скрывает его растущее влияние. По словам источников, именно он формирует внешнеполитический курс вице-президента Джей Ди Вэнса и участвует в принятии ключевых решений Белого дома, особенно в отношении союзников США в Европе. Он также является «ключом» к пониманию некоторых аспектов внешней политики президента Дональда Трампа, которые загнали украинских и европейских чиновников «в тупик».

Сообщается, что Бейкер, свободно владеющий русским, болгарским и персидским языками, активно участвовал в усилиях США оказать посредничество для заключения мирного соглашения между Россией и Украиной.

Мем принес авиакомпании миллиард долларов
Мем принес авиакомпании миллиард долларов
В соцсетях подшучивали над ней, но это только пошло ей на пользу
Интернет и мемы7 минут чтения

«Энди был ключевым советником и исполнителем на раннем этапе формирования и запуска переговоров по Украине, включая такие вопросы, как соглашение по полезным ископаемым», — рассказал Politico бывший заместитель советника Трампа по нацбезопасности Алекс Вонг.

Неназванный собеседник издания утверждает, что на протяжении всего переговорного процесса Бейкер предлагал «практичные» и «креативные идеи» по завершению войны. Он также подчеркнул, что «его подход не является антиукраинским, как утверждают некоторые критики». 

«Папа, а как?»
«Папа, а как?»
Мужчина создал ютуб-канал, где учит людей завязывать галстук и менять шины. Миллионы смотрят его видео и называют отцом
Интернет и мемы5 минут чтения

«Бейкер и Вэнс прежде всего хотят, чтобы США держались подальше от некоторых глобальных обязательств, которые, по их мнению, не важны для Америки. Во-вторых, они искренне хотят помочь завершить эту войну», — добавил собеседник Politico.

Тем не менее подход Бейкера к прекращению войны вызвал раздражение у некоторых союзников США. Один европейский чиновник охарактеризовал его как «очень умного», но отметил, что «его понимание России существенно отличается от нашего».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Каннибал с улицы Орджоникидзе
Криминал
Каннибал с улицы Орджоникидзе
Живший в нищете мужчина несколько лет ел своих гостей. Но поймать его не могли, хотя соседи регулярно находили останки
00:01
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Мем принес авиакомпании миллиард долларов
Интернет и мемы
Мем принес авиакомпании миллиард долларов
В соцсетях подшучивали над ней, но это только пошло ей на пользу
00:01 6 февраля
«Папа, а как?»
Интернет и мемы
«Папа, а как?»
Мужчина создал ютуб-канал, где учит людей завязывать галстук и менять шины. Миллионы смотрят его видео и называют отцом
00:01 5 февраля
«Кошки все видели»
Криминал
«Кошки все видели»
Бывший партнер жестоко убил котоняню на глазах у животных, за которыми она присматривала
00:01 4 февраля
Их выдавали за лесбиянок — и они прославились на весь мир
Общество
Их выдавали за лесбиянок — и они прославились на весь мир
Теперь все иначе: группа «Тату» выступает в Крыму, а их песни живут своей жизнью
00:01 3 февраля

Самое читаемое

Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Общество
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Меня называют плохой матерью, а я считаю, что это лучший выбор в нашей ситуации
00:01 12 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»