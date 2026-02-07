Стартовала зимняя Олимпиада в Италии

Церемония открытия Олимпийских игр проходила сразу в нескольких местах одновременно: в Милане, Кортине-дʼАмпеццо, а также в городках Предаццо и Ливиньо, расположенных в Альпах. Главной звездой церемонии стал итальянский оперный певец Андреа Бочелли, который также открывал Олимпиаду-2006 в Турине.

Зимняя Олимпиада-2026 продлится с 6 до 22 февраля. В главных спортивных соревнованиях зимнего сезона примут участие около трех тысяч спортсменов почти из 100 стран. В восьми видах спорта будут разыграны 116 комплектов наград в восьми видах спорта и 16 дисциплинах.

В Олимпиаде также будут участвовать и российские спортсмены. В 2026 году до соревнований допустили 13 индивидуальных атлетов, а вот в командных видах спорта страна представлена не будет.

В состав российской делегации вошли фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, шорт-трекисты Алена Крылова и Иван Посашков, лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев, конькобежцы Ксения Коржова и Анастасия Семенова, ски-альпинист Никита Филиппов, саночники Дарья Олесик и Павел Репилов, а также горнолыжники Семен Ефимов и Юлия Плешкова.

Каждый допущенный до Олимпиады спортсмен будет выступать без флага и гимна в «нейтральном статусе» из-за продолжающейся войны в Украине. Кроме того, российские телеканалы не смогут транслировать соревнования, так как в 2023 году Международный олимпийский комитет исключил Россию и Беларусь из числа европейских вещателей Олимпиад на период с 2026 по 2032 год.

Однако официальную трансляцию зимних Олимпийских игр будет вести онлайн-кинотеатр Okko. Это первый случай, когда Олимпийские игры будет транслировать не федеральный телеканал, а онлайн-кинотеатр.