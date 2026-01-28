Названы допущенные до Олимпиады в Италии российские спортсмены

В России официально завершили формирование состава спортсменов, которые выступят на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии. Всего в сборную войдут 13 участников, они будут выступать в нейтральном статусе без национальных символов. Об этом сообщает пресс-служба Центра спортивной подготовки сборных команд России.

«13 российских спортсменов, завоевавших олимпийские лицензии, официально допущены до участия в Играх-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо», — говорится в пресс-релизе Центра.

В состав команды, которая выступит в восьми разных дисциплинах, вошли фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, шорт-трекисты Алена Крылова и Иван Посашков, лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев, конькобежцы Ксения Коржова и Анастасия Семенова, ски-альпинист Никита Филиппов, саночники Дарья Олесик и Павел Репилов, а также горнолыжники Семен Ефимов и Юлия Плешкова.

Зимние Олимпийские игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года.

Ранее, 24 января, в Международном олимпийском комитете (МОК) сообщили, что российские спортсмены не примут участия в церемонии открытия Игр.

«Нейтральные атлеты не будут участвовать в параде спортсменов на церемонии открытия Олимпийских игр, однако им будет дана возможность присутствовать на ней как в Милане, так и в горных районах», — сообщили ТАСС в пресс-службе МОК.

Судя по всему, нынешняя делегация станет самой малочисленной для России на зимних Олимпиадах в XXI веке. Для сравнения, на первых зимних Играх СССР страну представляли 54 спортсмена, хотя в некоторых источников указывалось 53. Дело в том, что в них не учитывался прыгун с трамплина Николай Каменский, который не завершил выступление из-за падения.

Самой крупной по численности была команда на Олимпиаде в Сочи в 2014 году. ТАСС писал, что тогда Россию отправились представлять 225 человек, однако по данным сайта спортивной статистики Olympedia, в числе участников было 214 россиян.