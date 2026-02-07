Криптобиржа по ошибке раздала своим пользователям сотни тысяч биткоинов

Южнокорейская криптовалютная биржа Bithumb по ошибке раздала своим пользователям десятки миллиардов долларов в криптовалюте, передает агентство Reuters.

По его данным, биржа планировала раздать своим клиентам небольшие денежные призы в размере двух тысяч корейских вон (примерно 1,3 доллара США по текущему курсу) за участие в рекламной акции.

Однако, выполнявший операцию сотрудник ошибся и в качестве валюты транзакции указал не корейские воны, а биткоины. В результате каждый участник акции получил по две тысячи монет, а общая сумма розданных биткоинов составила 620 тысяч, что эквивалентно примерно 44 миллиардам долларов.

Примерно через полчаса ошибку заметили и биржа ограничила торговлю и вывод средств для 695 клиентов. Тем не менее некоторые из них успели продать часть внезапно полученной криптовалюты, что привело к кратковременному падению курса биткоина на Bithumb на 17%.

«Мы хотели бы четко заявить, что этот инцидент не связан с внешними хакерскими атаками или нарушениями безопасности, и нет никаких проблем с безопасностью системы или управлением активами клиентов», — говорится в заявлении компании Bithumb.

Позже представители биржи уточнили, что им удалось вернуть 99,7% от общего объема ошибочно розданной криптовалюты.

