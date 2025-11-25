EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Жителям Нью-Йорка раздали тысячи долларов ради эксперимента

2 минуты чтения 20:04

Жители Нью-Йорка начали получать выплаты в рамках экспериментального проекта, который напоминает программы гарантированного базового дохода. Правда деньги они получают в криптовалюте, сообщает Business Insider.

Мужчина без рук и ног «вырастил дочерей в одиночку»
Мужчина без рук и ног «вырастил дочерей в одиночку»
Соцсети восхищаются им и ставят в пример. Но на самом деле все было не так
Общество6 минут чтения

По информации издания, 160 участников проекта из Южного Бронкса и Ист-Харлема в течение пяти месяцев получат сумму в стейблкоине, эквивалентную 12 тысячам долларов. В ноябре им всем уже выплатили по восемь тысяч долларов, а далее будут отдавать еще по 800 долларов каждый месяц.

Проект реализует благотворительная организация GiveDirectly. А средства для него предоставила криптовалютная биржа Coinbase. По сути это не просто помощь, но еще и исследование.

Организаторы подчеркивают, что программа строится по принципу безусловного базового дохода. Получателям не нужно выполнять никаких условий, а потратить средства они могут по своему усмотрению. При этом GiveDirectly сознательно отошла от классической схемы регулярных платежей и включила крупную единовременную выплату. По словам руководительницы программы Эммы Келси, опросы показывают, что такие суммы дают людям больше возможностей. Например, это позволит получателю оплатить залог за жилье или начать обучение.

Я эмигрировал в Литву в 64 года
Я эмигрировал в Литву в 64 года
Теперь пытаюсь строить новую жизнь, но не теряю надежды вернуться на родину
Общество11 минут чтения

Использование криптовалюты тоже стало частью эксперимента. Участники получают деньги в стейблкоине USDC, который привязан к курсу доллара. Организаторы хотят понять, будет ли такой формат удобен людям и изменит ли он их отношение к расходам. 

По словам Келси, жители Южного Бронкса и Ист-Харлема могут охотнее пользоваться цифровыми активами, чем банковскими услугами, тем более что местные власти в последние годы поддерживают криптосервисы.

Программа продлится до февраля. По ее завершении организаторы планируют оценить, насколько полезным оказался новый формат выплат и повлияла ли криптовалюта на финансовое поведение участников.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Мужчина без рук и ног «вырастил дочерей в одиночку»
Общество
Мужчина без рук и ног «вырастил дочерей в одиночку»
Соцсети восхищаются им и ставят в пример. Но на самом деле все было не так
00:01
Я эмигрировал в Литву в 64 года
Общество
Я эмигрировал в Литву в 64 года
Теперь пытаюсь строить новую жизнь, но не теряю надежды вернуться на родину
00:01 24 ноября
Тело на обочине
Криминал
Тело на обочине
На трассе в подмосковье несколько лет жестоко убивали автомобилистов. Преступников пытались поймать полиция и вооруженные уличные гонщики, но жертв становилось все больше
17:00 23 ноября
Семейную пару из России расчленили в ОАЭ
Криминал
Семейную пару из России расчленили в ОАЭ
Он был «обаятельным мошенником» и хвастался близостью к Дурову, а она продвигала духовные практики. Их тела нашли в пакетах
00:01 23 ноября
«Человеческое сафари» для богатых
Мир
«Человеческое сафари» для богатых
Россияне и другие иностранцы могли платить десятки тысяч евро, чтобы пострелять по людям. Дети стоили дороже всего
17:00 22 ноября
Лучший на своем курсе
Криминал
Лучший на своем курсе
Загадочное убийство перспективного выпускника бизнес-школы раскрыли лишь спустя десятилетия — благодаря флаеру и телешоу
00:01 22 ноября

Самое читаемое

Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин, только потому что она любила
00:01 18 ноября
Горящие новости
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
СМИ рассказали о панике и паранойе в Кремле
СМИ сообщили о проигрыше Путина в «самой странной войне за 150 лет»
«Стиральную машину для людей» показали в Японии
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Общество
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
00:01 26 октября
Сарай на отшибе
Криминал
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
17:00 2 ноября
«Кровавый ректор»
Криминал
«Кровавый ректор»
Девушки уходили подавать документы в вуз и пропадали одна за другой. Убийцу нашли лишь спустя 25 лет
00:01 1 ноября
Горящие новости
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
СМИ рассказали о панике и паранойе в Кремле
СМИ сообщили о проигрыше Путина в «самой странной войне за 150 лет»
«Стиральную машину для людей» показали в Японии