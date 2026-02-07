EN
Подросток устал ухаживать за младшими братьями и сестрами и попросил помощи на ТВ

2 минуты чтения 08:32

В Японии жизнь 12-летнего подростка по имени Караносукэ стало предметом широкого общественного обсуждения после того, как он написал письмо в телепрограмму с просьбой помочь ему избавиться от обязанностей по уходу за пятью младшими братьями и сестрами. Передача посвященная Караносукэ и его семье вышла в эфир телеканала Asahi Broadcasting Television 23 января, пишет South China Morning Post.

Издание отмечает, что речь идет о программе Detective! Knight Scoop, авторы которой собирают письма от зрителей и помогают в решении их проблем. В своем письме Караносукэ рассказал, что у его родителей шестеро детей, при этом мать является владельцем прачечной, а отец помогает ей вести бизнес.

По словам учащегося в шестом классе подростка, его младшим братьям и сестрам 10, 8, 5, 2 и меньше года. «Пока мои родители на работе, я присматриваю за своими братьями и сестрами. Мне приходится много чего делать, например, готовить еду и складывать одежду», — рассказал Кураносуке. «Я завидую своим одноклассникам, которые могут играть свободно. Мне надоело быть старшим братом. Хочу бросить это хотя бы на один день», — добавил он в письме авторам программы.

Последние откликнулись на просьбу мальчика и отправили к нему домой местного комика по имени Сэйя, чтобы тот на один день взял на себя домашние обязанности Караносукэ.

Гречневый суп с таллием
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
Криминал13 минут чтения

На видео, вышедшем в эфир, присланный помощник менял младшим детям подгузники, купал их, а также сушил волосы. Кроме того, он приготовил для детей обед, сложил по местам их одежду и, когда пришло время, укачал и уложил спать младшего ребенка.

По словам самого Сейя, выполняя эту работу, он ужасно устал. В конце дня, когда съемочная группа готовилась покинуть дом Караносукэ, она столкнулась там с вернувшейся домой с работы матерью мальчика.

Первым делом она закричала сыну: «Вари рис! Семь чашек!», что, как пишет издание, вызвало гнев у зрителей. Комментируя содержание выпуска, многие из них обвинили родителей Караносукэ в халатности.

Мем принес авиакомпании миллиард долларов
Мем принес авиакомпании миллиард долларов
В соцсетях подшучивали над ней, но это только пошло ей на пользу
Интернет и мемы7 минут чтения

«Раз у них так много детей, им следовало подготовиться к тому, чтобы заботиться обо всех, вместо того чтобы поручать старшему присматривать за младшими братьями и сестрами», — написал один из них.

Другие посочувствовали мальчику и назвали его «несчастным», предположив, что вместо воспоминаний о счастливом детстве он в будущем будет помнить лишь бесконечные домашние дела. Нашлись среди комментаторов и те, кто сказал, что сообщил об увиденном в органы опеки и попечительства.

Позже телеканал удалил выпуск программы про Караносукэ, объяснив это решение угрозой преследования и травли его семьи в сети.

