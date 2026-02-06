Осужденного за изнасилование и убийство гуру-медиамагната 15 раз отпускали на свободу

Индийский духовный наставник и медиамагнат Гурмит Рам Рахим Сингх впервые попал в заключение в 2017 году. Тогда его признали виновным в изнасиловнии, а спустя еще два года — в убийстве. С тех пор его отпускали на свободу в рамках условно-досрочного освобождения как минимум 15 раз. Всего он провел вне заключения более 400 дней, пишет CNN.

По данным издания, последний раз Сингх вышел на свободу в начале января и сразу же начал распространять свои учения. При этом его освобождение вызвало гнев у родственников его жертв, в частности, у сына журналиста Рама Чандера Чхатрапати, в убийстве которого Сингха признали виновным.

Представители духовной группы Сингха «Дера» заявили, что их наставник имеет право на условно-досрочное освобождение, как и тысячи других заключенных в штате Харьяна. В заявлении говорится, что это не было сделано в качестве «особой милости или снисхождения».

CNN пишет, что Сингх является не просто гуру, но и медиамагнатом: он снялся в пяти фильмах собственного производства. Также он активно занимается музыкальным творчеством. Стоимость возглавляемой им «Деры» в 2017 году оценивалась в 14,5 миллиарда рупий (161 миллион долларов).

Сейчас, по данным телеканал, штаб-квартира «Деры» представляет собой «самодостаточную империю» со своими медицинскими учреждениями, кинотеатром, магазинами и большими копиями знаковых памятников, включая Тадж-Махал и Эйфелеву башню. У группы даже есть онлайн-бизнес по продаже бобовых, сухофруктов, косметики и краски для волос.

Первый приговор Сингх получил за изнасилование двух своих последовательниц в 1999 году. Тогда его отправили в заключение на 20 лет, что вызвало массовые беспорядки в штате. В столкновениях погибло более 30 человек, а переполненные больницы с трудом справлялись с десятками пострадавших.

Два года спустя Сингх был приговорен к пожизненному заключению за организацию убийства в 2002 году журналиста Чхатрапати, который помог разоблачить сексуализированное насилие над женщинами в его секте. Двое помощников Сингха были осуждены вместе с ним.