Назван необходимый для успешного вторжения в Литву размер российской военной группировки

2 минуты чтения

Для успешного вторжения в Литву и установления контроля за ключевыми транспортными магистралями Москве может хватить группировки из 15 тысяч военных. К такому выводу пришли журналисты газеты Die Welt и аналитики Немецкого центра военных игр при Университете имени Гельмута Шмидта Вооруженных сил Германии  по итогам проведенных военных игр, в ходе которых имитировалось российское вторжение в Литву.

Как уточняет издание, в играх участвовали 16 бывших высокопоставленных немецких и натовских чиновников, законодателей и экспертов по безопасности. При этом роль Владимира Путина сыграл директор Евразийского центра Карнеги Александр Габуев, а главу российского Генштаба — военный аналитик Франц-Штефан Гади.

По сценарию игры, Москва использовала в качестве предлога гуманитарный кризис в Калининграде, вторглась в Литву и захватила город Мариямполе, находящийся на перекрестке ключевых трасс между Россией, Беларусью, Литвой и Польшей.

В ходе игры России удалось с помощью заявлений о гуманитарном характере вторжения склонить США к тому, чтобы отказаться задействовать Пятую статью Устава НАТО, согласно которой нападение на одного члена альянса расценивается, как атака на весь блок.

«Папа, а как?»
«Папа, а как?»
Мужчина создал ютуб-канал, где учит людей завязывать галстук и менять шины. Миллионы смотрят его видео и называют отцом
Интернет и мемы5 минут чтения

Дальше, из-за отказа США вмешаться в конфликт, нерешительность проявили и власти Германии, а размещенные в Литве немецкие войска не приняли участие в ее обороне из-за угрозы со стороны российских беспилотников. В свою очередь, Польша также не стала перебрасывать в Литву собственных военных.

По словам игравшего за Путина Гади, такой исход был предрешен. «Мы с моими «российскими коллегами» знали: Германия будет колебаться. И этого было достаточно для победы», — сказал он после игры. В свою очередь, игравший за премьера Польши Дональда Туска польский аналитик Бартоломей Кот отметил, что большинства своих целей России удалось добиться, не перебрасывая в регион большое число своих подразделений.

В свою очередь, Габуев подчеркнул, что решающую роль в успехе россиян в ходе игры сыграли заявления о гуманитарном характере вторжения. По его словам, Россия неоднократно заявляла о необходимости гуманитарного коридора с Калининградом, потому что «злые литовцы мешают снабжать бедных и голодных жителей Калининграда».

«Кошки все видели»
«Кошки все видели»
Бывший партнер жестоко убил котоняню на глазах у животных, за которыми она присматривала
Криминал6 минут чтения

Комментируя итоги игры в интервью The Wall Street Journal, начальник штаба обороны Литвы Гедрюс Пременецкас заявил, что в реальной жизни у Литвы и ее союзников было бы достаточно разведданных, чтобы избежать такого сценария. При этом он подчеркнул, что военного контингента, дислоцированного в Литве, который составляет 17 тысяч человек в мирное время и 58 тысяч после мобилизации, хватило бы для успешной обороны Мариямполя от россиян.

Скептически к итогам проведенной игры отнесся и редактор по обороне журнала The Economist Шашанк Джоши. «Похоже, они исходят из предположения, что у НАТО нет системы раннего предупреждения, что страна бездействует, пока Россия сосредоточивает силы на границе и устанавливает мины, и что местные и многонациональные силы на местах не будут занимать передовые позиции в случае кризиса», — написал он в соцсети X.

Как отмечает WSJ, многие европейские чиновники считают, что вероятность нападения России на страну-члена НАТО выросла из-за охлаждения отношений между Европой и США. Издание напоминает, что ранее европейские власти считали, что Россия не сможет серьезно угрожать им до 2029 года, однако теперь есть опасения, что Россия может напасть до того, как Европа будет готова дать отпор.

