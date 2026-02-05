Эксперты предсказали крах мировой экономики из-за изменения климата

Экономические модели международных банков не включают в себя защиту от рисков климатического характера. Государства и финансовые органы также игнорируют вероятные последствия массовых засух, цунами и землетрясений, сообщает The Guardian.

При этом масштаб природных катаклизмов к 2070 году может значительно возрасти на фоне глобального потепления. И, как пишет издание, сочетание экстремальных погодных с отсутствием реалистичной подготовки к ним может привести к разрушению национальных экономик.

«В настоящее время мы переживаем смену парадигмы в отношении скорости, масштаба и серьезности рисков, вызванных природно-климатическим кризисом. Многие нормативные акты и действия правительства находятся в опасном отрыве от реальности», — заявила представительница Стратегической инициативы по борьбе с климатическими рисками Лори Лейборн.

Так, средняя глобальная температура поверхности Земли относительно доиндустриального уровня 1850–1900 годов приближается к двум градусам по Цельсию. Из-за этого возрастают и риски экстремальных погодных явлений: лесных пожаров, наводнений, перемены атлантических течений и таяния ледяных покровов Гренландии.

Согласно анализу независимой некоммерческой организации Berkeley Earth, в 2025 году средняя температура всей планеты составляла 1,44 градуса по Цельсию выше доиндустриального уровня. И несмотря на то, что климатический переход приближается, а эксперты все чаще предсказывают возможные погодные потрясения, государства не закладывают дополнительное финансирование, которое бы помогло подготовиться к их последствиям.

«Для финансовых институтов и политиков это фундаментальное непонимание рисков, с которыми мы столкнемся. Мы думаем о чем-то подобном экономическому кризису 2008 года, и поэтому верим, что быстро сможем оправиться. Но как только у нас произойдет разрушение экосистемы или изменение климата, мы не сможем спасти Землю так, как мы спасли банки», — сказал доктор Джесси Абрамс из Университета Эксетера.

The Guardian отмечает, что в 2025 году эксперты предсказали, что мировая экономика может столкнуться с потерей 50% ВВП в период с 2070 по 2090 год в результате катастрофических климатических потрясений.

Ранее СМИ рассказали, что все больше крупных российских чиновников и предпринимателей беспокоятся из-за надвигающегося на Россию финансового кризиса. По оценкам The Washington Post, он может произойти уже в ближайшие три-четыре месяца.