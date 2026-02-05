EN
Экономика

СМИ: до финансового кризиса в России осталось три-четыре месяца

2 минуты чтения 16:03 | Обновлено: 16:32

Все больше крупных российских чиновников и предпринимателей беспокоятся из-за надвигающегося на Россию финансового кризиса. Первые пишут об этом Владимиру Путину, а вторые рассказали американской газете The Washington Post, что до его начала может оставаться всего несколько месяцев.

Так, крупный российский бизнесмен, чьего имени издание не называет, заявил, что ждет начала финансового катаклизма в стране уже в течение ближайших «трех-четырех месяцев». По его словам, о скором наступлении финансового кризиса в России говорят несколько признаков.

В частности, речь идет о стремительном росте реальной инфляции, которая, по мнению источника издания, значительно превышает заявленные властями 6%. Другим знаком предприниматель считает закрытия ресторанов в Москве, ставшие самыми массовыми со времен пандемии коронавируса, а также широкомасштабные сокращения персонала во множестве российских компаний. «Мы не понимаем, когда закончится война», — пояснил он.

В свою очередь, российские чиновники предупреждают, что падение нефтегазовых доходов страны грозит ростом дефицита бюджета, который невозможно будет компенсировать без нового повышения налогов. При этом, по их словам, ситуация усугубляется давлением на банковскую систему из-за высоких процентных ставок и масштабного привлечения корпоративных займов для финансирования продолжающейся войны в Украине.

«Папа, а как?»
«Папа, а как?»
Мужчина создал ютуб-канал, где учит людей завязывать галстук и менять шины. Миллионы смотрят его видео и называют отцом
Интернет и мемы5 минут чтения

Накануне Минфин России отчитался о кратном снижении нефтегазовых доходов. Согласно опубликованным данным, в январе 2026 года они составили чуть меньше 400 миллиардов рублей, что оказалось вдвое ниже, чем в январе 2025 года, и примерно равно показателю пандемийного июля 2020 года.

В свою очередь, американское агентство Reuters, ссылаясь на не предназначенные для публикации расчеты близкого к правительству аналитического центра, сообщило, что дефицит российского бюджета по итогам 2026 года может оказаться втрое больше запланированного Минфином.

Так, по данным источника издания, рост расходов и дальнейшее сокращение доходов от экспорта энергоносителей могут привести к тому, что «дыра» в российском бюджете по итогам года составит не заявленные 1,6% валового внутреннего продукта страны, а от 35% до 4,4%.

