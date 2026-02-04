EN
Интернет и мемы

Кавер на песню «Прекрасное далеко» в исполнении «Билли Айлиш» завирусился в сети

4 минуты чтения 12:18 | Обновлено: 13:32
Кавер на песню «Прекрасное далеко» в исполнении «Билли Айлиш» завирусился в сети

В соцсетях набирает популярность кавер на песню «Прекрасное далеко», которую написал композитор Евгений Крылатов на стихи поэта Юрия Энтина для советского кинофильма «Гостья из будущего». Новую версию под названием Beautiful Far Distance исполняет сгенерированная нейросетями Билли Айлиш.

Кавер отличается от оригинальной песни 1985 года, которую в фильме исполнила Татьяна Дасковская, аранжировкой мелодии и исполнением на английском языке. При этом текст новой версии — это перевод советской песни. В клипе Билли Айлиш также переодели в пионерскую форму.

Позже в соцсетях появился еще один кавер — в этот раз на песню «Городок» Анжелики Варум. В нем оригинальный текст тоже переведен с русского на английский, а сгенерированную Билли Айлиш поместили в эстетику 1990-х годов. 

«Кошки все видели»
«Кошки все видели»
Бывший партнер жестоко убил котоняню на глазах у животных, за которыми она присматривала
Криминал6 минут чтения

Кроме того, в сеть выложили ИИ-кавер «Билли Айлиш» на «Прекрасное далеко», но на русском языке. В нем осталась аранжировка английской версии и оригинальный текст Энтина. Затем ИИ-Айлиш спела «Песенку о медведях», которая в исполнении Аиды Ведищевой прозвучала в фильме «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика».

В комментариях пользователи соцсетей начали тегать певицу с подписью, что ей нужно посмотреть кавер на «Прекрасное далеко», а также попросили по-настоящему исполнить песню.

В декабре в сети завирусился ИИ-кавер на песню «Расскажи, Снегурочка» из мультфильма «Ну, погоди!». За несколько дней он собрал десятки миллионов просмотров, однако вскоре оказался заблокирован из-за нарушения авторских прав. Представители Юрия Энтина, который написал текст песни, тогда отказались комментировать причины блокировки.

Фото:фильм «Гостья из будущего»

